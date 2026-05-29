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Así cerró el dólar este viernes 29 de mayo

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas durante esta jornada tanto en las entidades bancarias como en los segmentos paralelos.

El dólar este viernes.El dólar este viernes.
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Este viernes 29 de mayo, el dólar cerró con variaciones mixstas. El MEP subió mientras que en los bancos la moneda extranjera se bajó y en otros casos se mantuvo.

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Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.380 para la compra y $1.430 para la venta, con un spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires se mantuvo en $1.380 y $1.430, con un spread de $50 y variación de 0,35%.

En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, se sostuvo en $1.375 y $1.435, con un spread de $60.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.383 para la compra y $1.440 para la venta, con un spread de $57. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.

En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.385 para la compra y $1.435 para la venta, con spread de $60. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.390 y $1.430, con un spread de $40.

El dólar oficial y el blue cerraron estables, mientras que el MEP registró una leve suba.El dólar mostró variaciones mixtas este viernes.

Dólar MEP

El MEP cerró con una suba del 0,20%: $1.434,50 para la compra y $1.435,04 para la venta. El spread fue de $0,54.

dólarEl dólar blue mantuvo su cotización.

Dólar blue

El dólar blue se sostuvo en su cotización y terminó en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta. El spread quedó en $20.

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