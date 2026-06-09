El dólar cerró la jornada con comportamientos dispares entre las distintas cotizaciones. En Banco Nación, la divisa finalizó en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta, con una suba de 0,34% y una brecha de $50 entre ambas puntas.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 9 de junio, en Argentina
El dólar cerró con movimientos dispares en bancos y recorrido opuesto entre el blue y el MEP.
El dólar cerró con subas en el blue y bajas en el MEP.
Por su parte, el dólar blue avanzó 0,70% y terminó en $1.425 para la compra y $1.445 para la venta, mientras que el MEP retrocedió 0,87% y cerró en $1.462,11 comprador y $1.462,65 vendedor.
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