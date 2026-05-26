#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 26 de mayo, en Argentina

El mercado cambiario registró leves subas el viernes, con movimientos moderados en bancos y dólares paralelos.

El dólar blue cerró estable este viernes, mientras las cotizaciones bancarias registraron leves subas.El dólar blue cerró estable este viernes, mientras las cotizaciones bancarias registraron leves subas.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Este viernes 22 de mayo, el dólar cerró con leves subas en la mayoría de las cotizaciones bancarias y paralelas, en una jornada marcada por variaciones moderadas.

En el Banco Nación, la divisa finalizó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta. En tanto, el dólar blue se mantuvo estable y cerró en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, sin cambios respecto a la jornada previa.

11:00 / Mar. 26.05.2026

Cotización del dólar MEP, blue y mayorista

Dólar blue: $1.405,00 compra / $1.425,00 venta (sin cambios).

Dólar MEP: $1.432,82 compra / $1.433,35 venta (+0,18%).

Dólar mayorista: $1.394,00 compra / $1.403,00 venta (sin cambios).

10:01 / Mar. 26.05.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta

Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta

ICBC: $1.375,00 compra / $1.435,00 venta

Banco Bica: $1.365,00 compra / $1.420,00 venta

BBVA Banco Francés: $1.375,00 compra / $1.425,00 venta

Banco Nación: $1.375,00 compra / $1.425,00 venta

09:00 / Mar. 26.05.2026

Así cerró el dólar el viernes

Banco Nación: $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.

Banco Provincia de Buenos Aires: $1.360 para la compra y $1.410 para la venta.

Banco Santa Fe: $1.375 para la compra y $1.430 para la venta.

ICBC: $1.355 para la compra y $1.415 para la venta.

Banco Bica: $1.365 para la compra y $1.420 para la venta.

Banco Entre Ríos: $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.

BBVA Banco Francés: $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.

Banco Hipotecario: $1.375 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar MEP: $1.427,50 para la compra y $1.428,25 para la venta.

Dólar blue: $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, sin cambios.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro