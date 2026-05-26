Este viernes 22 de mayo, el dólar cerró con leves subas en la mayoría de las cotizaciones bancarias y paralelas, en una jornada marcada por variaciones moderadas.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 26 de mayo, en Argentina
El mercado cambiario registró leves subas el viernes, con movimientos moderados en bancos y dólares paralelos.
En el Banco Nación, la divisa finalizó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta. En tanto, el dólar blue se mantuvo estable y cerró en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, sin cambios respecto a la jornada previa.
Cotización del dólar MEP, blue y mayorista
Dólar blue: $1.405,00 compra / $1.425,00 venta (sin cambios).
Dólar MEP: $1.432,82 compra / $1.433,35 venta (+0,18%).
Dólar mayorista: $1.394,00 compra / $1.403,00 venta (sin cambios).
Cotización del dólar en bancos
Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta
Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta
ICBC: $1.375,00 compra / $1.435,00 venta
Banco Bica: $1.365,00 compra / $1.420,00 venta
BBVA Banco Francés: $1.375,00 compra / $1.425,00 venta
Banco Nación: $1.375,00 compra / $1.425,00 venta
Así cerró el dólar el viernes
Banco Nación: $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.
Banco Provincia de Buenos Aires: $1.360 para la compra y $1.410 para la venta.
Banco Santa Fe: $1.375 para la compra y $1.430 para la venta.
ICBC: $1.355 para la compra y $1.415 para la venta.
Banco Bica: $1.365 para la compra y $1.420 para la venta.
Banco Entre Ríos: $1.410 para la compra y $1.460 para la venta.
BBVA Banco Francés: $1.370 para la compra y $1.420 para la venta.
Banco Hipotecario: $1.375 para la compra y $1.415 para la venta.
Dólar MEP: $1.427,50 para la compra y $1.428,25 para la venta.
Dólar blue: $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, sin cambios.