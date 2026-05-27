El dólar cerró la jornada con leves subas en bancos y mercados paralelos. En el Banco Nación, cotizó a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta, con un alza de 0,35%.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 27 de mayo, en Argentina
El dólar cerró con leves subas: el MEP llegó a $1.433,67 y el blue se mantuvo en $1.435.
El dólar MEP subió 0,70% y finalizó en $1.433,29 para la compra y $1.433,67 para la venta. En tanto, el dólar blue se mantuvo estable en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.
Cotización del dólar en bancos
Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta
Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta
ICBC: $1.375,00 compra / $1.435,00 venta
Banco Bica: $1.378,00 compra / $1.435,00 venta
BBVA Banco Francés: $1.380,00 compra / $1.430,00 venta
Banco Nación: $1.380,00 compra / $1.430,00 venta
Así cerró el dólar el martes
Banco Nación: $1.380 compra / $1.430 venta (+0,35%)
Banco Provincia: $1.375 compra / $1.425 venta (sin cambios)
Banco Santa Fe: $1.375 compra / $1.430 venta (sin variación)
ICBC: $1.375 compra / $1.435 venta (sin cambios)
Banco Bica: $1.378 compra / $1.435 venta (+1,06%)
Banco Entre Ríos: $1.410 compra / $1.460 venta (sin cambios)
BBVA: $1.380 compra / $1.430 venta (+0,35%)
Banco Hipotecario: $1.385 compra / $1.425 venta (+0,35%)
Dólar MEP: $1.433,29 compra / $1.433,67 venta (+0,70%)
Dólar blue: $1.415 compra / $1.435 venta (estable)