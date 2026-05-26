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Así cerró el dólar este martes 26 de mayo

El mercado cambiario mostró leves variaciones al alza tanto en las entidades bancarias como en los segmentos paralelos, completando una semana de variables mixtas.

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Este martes 26 de mayo, el dólar cerró con mayoría de alzas en las pizarras bancarias y en los segmentos paralelos, completando la cuarta semana del mes con leves variaciones mixtas.

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Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.380 para la compra y $1.430 para la venta, con aumento de 0,35% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires se mantuvo en $1.375 y $1.425, con un spread de $50.

En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En ICBC, se sostuvo en $1.375 y $1.435, con un spread de $60.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.378 para la compra y $1.435 para la venta, con variación de 1,06% y spread de $57. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.

En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.380 para la compra y $1.430 para la venta, con suba de 0,35% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.385 y $1.425, con un alza de 0,35% y spread de $40.

El dólar este miércolesCotizaciones.

Dólar MEP

El MEP cerró con un alza de 0,70%: $1.433,29 para la compra y $1.433,67 para la venta. El spread fue de $20.

American dollar money bills spread on old wooden backgroundEl mercado paralelo mostró alzas.

Dólar blue

El dólar blue se sostuvo en su cotización y terminó en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta. El spread quedó en $20.

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