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El petróleo cae por debajo de los US$100 ante posible acuerdo entre EE.UU. e Irán

El avance en las negociaciones impulsa a las bolsas europeas y asiáticas, mientras el crudo baja, reflejando expectativas positivas en los mercados.

Los mercados globales reaccionan positivamente ante el descenso del crudo, impulsado por avances en negociaciones de paz en Medio Oriente. REUTERS/ Maxim Shemetov.Los mercados globales reaccionan positivamente ante el descenso del crudo, impulsado por avances en negociaciones de paz en Medio Oriente. REUTERS/ Maxim Shemetov.
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Los precios internacionales del petróleo retroceden hasta un 6% este lunes quedando por debajo de los US$100, ante un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán en la guerra de Medio Oriente, que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz.

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El Brent, referencia para Europa, cae durante esta jornada un 6,03%, cotizando en torno a 97 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos cede un 6,01% y ronda los 90 dólares por barril.

A drone view shows vessels sailing through the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, May 25, 2026. REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAYUna imagen tomada con un dron muestra embarcaciones navegando por el estrecho de Ormuz, vista desde Musandam, Omán este 25 de mayo. Foto: REUTERS / Stringer.

Ambos índices de referencia caen al nivel más bajo en dos semanas, tras mantenerse elevados por la persistencia de los desacuerdos diplomáticos y el temor a un quiebre del alto al fuego vigente. Ahora con la expectativa por el fin de la guerra la tendencia es a la baja.

El descenso en el valor del crudo está vinculado al avance en las negociaciones que permitan sellar la paz duradera entre las autoridades estadounidenses e iraníes, poniendo fin al conflicto armado y garantizando la libre circulación por el estrecho de Ormuz.

Vessels sail through the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, May 25, 2026. REUTERS/StringerUna imagen tomada con un dron muestra embarcaciones navegando por el estrecho de Ormuz, vista desde Musandam, Omán este 25 de mayo. Foto: REUTERS / Stringer.

En este contexto, los principales mercados se recuperan. El índice Euro Stoxx 50 trepa un 1,6% y en España el Ibex 35 sube un 1,9% superando los 18.300 puntos. De igual manera sucede con las bolsas de París escalando 1,5%, Fráncfort 1,29%, y Milán 1,19%.

En el continente asiático, también se registraron alzas en los principales mercados. Tokio terminó la sesión con un avance de 2,87% y Hong Kong, de 0,86%. En Shanghái el ascenso llegó al 0,96%.

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