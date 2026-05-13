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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 13 de mayo, en Argentina

El dólar cerró con movimientos dispares en bancos y señales opuestas entre el blue y el segmento bursátil.

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas.El mercado cambiario mostró variaciones mixtas.
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El dólar cerró con variaciones mixtas entre bancos y mercados paralelos. En Banco Nación cotizó a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta, con baja de 0,35%. El MEP cayó 0,08% y finalizó en $1.424,07, mientras que el blue subió 0,71% y cerró en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

09:00 / Mié. 13.05.2026

Así cerró el dólar el martes

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