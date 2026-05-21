En el Banco Nación, el dólar cerró sin cambios a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta. En tanto, el MEP retrocedió 0,08% y finalizó en $1.431,42.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 21 de mayo, en Argentina
El dólar blue cerró con una leve baja y terminó a $1.430 para la venta.
El dólar cerró con pocos cambios en bancos y leves bajas en los segmentos paralelos.
Por su parte, el dólar blue bajó 0,35% y terminó la jornada en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, con una caída de $5 respecto al cierre previo.
10:00 / Jue. 21.05.2026
Cotización del dólar en bancos
Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta
Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta
ICBC: $1.365,00 compra / $1.425,00 venta
Banco Bica: $1.370,00 compra / $1.425,00 venta
BBVA Banco Francés: $1.370,00 compra / $1.420,00 venta
Banco Nación: $1.370,00 compra / $1.420,00 venta
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