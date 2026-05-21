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En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 21 de mayo, en Argentina

El dólar blue cerró con una leve baja y terminó a $1.430 para la venta.

El dólar cerró con pocos cambios en bancos y leves bajas en los segmentos paralelos. El dólar cerró con pocos cambios en bancos y leves bajas en los segmentos paralelos.
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En el Banco Nación, el dólar cerró sin cambios a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta. En tanto, el MEP retrocedió 0,08% y finalizó en $1.431,42.

Por su parte, el dólar blue bajó 0,35% y terminó la jornada en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, con una caída de $5 respecto al cierre previo.

10:00 / Jue. 21.05.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta

Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta

ICBC: $1.365,00 compra / $1.425,00 venta

Banco Bica: $1.370,00 compra / $1.425,00 venta

BBVA Banco Francés: $1.370,00 compra / $1.420,00 venta

Banco Nación: $1.370,00 compra / $1.420,00 venta

09:00 / Jue. 21.05.2026

Así cerró el dólar el miércoles

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