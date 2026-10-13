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En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 13 de octubre, en Argentina

El dólar MEP registró una caída del 0,18% y cerró en $1.538,13 para la compra y $1.538,58 para la venta, con una diferencia de apenas $0,45 entre ambas cotizaciones.

El Banco Nación mantuvo estable la cotización del dólar.El Banco Nación mantuvo estable la cotización del dólar.
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El dólar cerró estable en el Banco Nación, con una cotización de $1.490 para la compra y $1.540 para la venta. La diferencia entre ambos valores fue de $50 y no se registraron cambios respecto de la jornada anterior.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en bancos, blue y MEP este viernes 9 de octubre

Por su parte, el dólar blue se mantuvo en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, mientras que el dólar MEP bajó un 0,18% y finalizó en $1.538,13 para la compra y $1.538,58 para la venta.

10:01 / Mar. 13.10.2026

La cotización del dólar en los bancos

- Banco Santa Fe: compra $1.485 | venta $1.535

- Banco Provincia: compra $1.490 | venta $1.540

- Banco Nación: compra $1.485 | venta $1.535

- Banco Bica: compra $1.489 | venta $1.550

09:00 / Mar. 13.10.2026

Así cerró el dólar el viernes

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