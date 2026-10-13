El dólar cerró estable en el Banco Nación, con una cotización de $1.490 para la compra y $1.540 para la venta. La diferencia entre ambos valores fue de $50 y no se registraron cambios respecto de la jornada anterior.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 13 de octubre, en Argentina
El dólar MEP registró una caída del 0,18% y cerró en $1.538,13 para la compra y $1.538,58 para la venta, con una diferencia de apenas $0,45 entre ambas cotizaciones.
El Banco Nación mantuvo estable la cotización del dólar.
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Por su parte, el dólar blue se mantuvo en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, mientras que el dólar MEP bajó un 0,18% y finalizó en $1.538,13 para la compra y $1.538,58 para la venta.
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