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En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 26, en Argentina

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas durante la jornada del jueves: en bancos hubo bajas y estabilidad, el blue no registró cambios y el MEP bajó.

Cotización del dólar este viernes.Cotización del dólar este viernes.
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Durante la jornada cambiaria del jueves 25 de junio, el mercado de divisas en Argentina mostró variaciones mixtas. El dólar blue se registró sin cambiod, cerrando en $1.510 para la compra y $1.530 para la venta. El dólar MEP experimentó una baja del 0,08%, finalizando su cotización en $1.502,94 en la punta compradora y $1.503,88 en la vendedora.

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Por el lado del dólar oficial en las entidades bancarias, se observó un comportamiento de subas y estabilidad.

11:03 / Vie. 26.06.2026

Cotización del dólar blue, MEP y mayorista

Dólar blue: $1.510 compra / $1.530 venta (+0,00%)

Dólar MEP: $1.503,26 compra / $1.503,80 venta (+0,23%)

Dólar mayorista: $1.466,00 compra / $1.475,00 venta (-0,14%)

09:57 / Vie. 26.06.2026

Cotización del dólar en bancos

Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta

Banco Supervielle: $1.389,00 compra / $1.439,00 venta

Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta

ICBC: $1.440,00 compra / $1.495,00 venta

Banco Nación: $1.445,00 compra / $1.495,00 venta

Banco Bica: $1.451,00 compra / $1.510,00 venta

08:53 / Vie. 26.06.2026

Así cerró la cotización

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