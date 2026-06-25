Durante la jornada cambiaria del miércoles 24 de junio, el mercado de divisas en Argentina mostró variaciones mixtas. El dólar blue registró una suba del 1,00%, cerrando en $1.500 para la compra y $1.520 para la venta. El dólar MEP experimentó un alza del 0,27%, finalizando su cotización en $1.502,95 en la punta compradora y $1.503,65 en la vendedora.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 25, en Argentina
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas durante la jornada del miércoles: en bancos hubo subas, estabilidad y faltantes, el blue subió y el MEP bajó.
Cotización del dólar este jueves.
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Por el lado del dólar oficial en las entidades bancarias, se observó un comportamiento de subas y estabilidad.
10:19 / Jue. 25.06.2026
Cotización del dólar en bancos
Banco Santa Fe: $1.375,00 compra / $1.430,00 venta
Banco Supervielle: $1.389,00 compra / $1.439,00 venta
Banco Entre Ríos: $1.410,00 compra / $1.460,00 venta
ICBC: $1.440,00 compra / $1.495,00 venta
Banco Nación: $1.445,00 compra / $1.495,00 venta
Banco Bica: $1.451,00 compra / $1.510,00 venta
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