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La balanza de pagos registró un déficit en el primer trimestre por US$ 1.650 millones

El principal desbalance se evidenció en la cuenta de servicios, con un déficit de US$ 4.676 millones, debido a egresos por viajes y turismo.

El INDEC registró que en el primer trimestre de 2026, la balanza de pagos registró un déficit de cuenta corriente de USD 1.651 millones.El INDEC registró que en el primer trimestre de 2026, la balanza de pagos registró un déficit de cuenta corriente de USD 1.651 millones.
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En el primer trimestre de 2026, la balanza de pagos registró un déficit de cuenta corriente de US$ 1.651 millones, informó este miércoles el INDEC.

La salida de dólares por turismo, transporte y pago de rentas al exterior superó el ingreso generado por las exportaciones.

El resultado apareció pese a que el país acumuló un saldo positivo de US$ 6.339 millones en el intercambio de bienes.

El principal desequilibrio apareció en la cuenta de servicios, que registró un déficit de US$ 4.676 millones.

Dentro de ese rubro, los gastos vinculados a viajes explicaron la mayor parte del rojo. Los egresos alcanzaron US$ 4.825 millones durante el trimestre.

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El dato refleja el impacto de un tipo de cambio apreciado sobre las decisiones de consumo y turismo de los argentinos.

Con mayores incentivos para viajar al exterior y menor atractivo para el turismo receptivo, la balanza turística volvió a presionar sobre la disponibilidad de divisas.

Durante el trimestre, Argentina registró un déficit de US$ 4.028 millones por pagos de intereses, utilidades y dividendos vinculados a inversiones y financiamiento externo.

La combinación entre déficit de servicios y pagos de renta terminó por absorber el superávit generado por las exportaciones de bienes.

La cuenta financiera registró un ingreso neto de US$ 2.398 millones, lo que permitió financiar parcialmente el rojo externo.

Sin embargo, las reservas internacionales apenas aumentaron US$ 11 millones durante el período.

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La dinámica refleja que los dólares financieros ingresados durante el trimestre resultaron suficientes para evitar una caída de reservas, pero no para generar una acumulación significativa de divisas.

La deuda externa bruta alcanzó los US$ 321.783 millones al cierre de marzo. El stock aumentó US$ 2.261 millones frente al trimestre anterior.

Al mismo tiempo, la posición de inversión internacional neta mantuvo un saldo acreedor de US$ 26.244 millones, ya que los activos externos de residentes argentinos continúan superando los pasivos frente al resto del mundo.

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