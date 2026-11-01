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Presupuesto provincial 2027

Definición

Juan Cruz Cándido resumió en redes sociales los principales números del proyecto presupuestario santafesino y eligió una frase particular para definirlo.

Juan Cruz Cándido resumió en redes sociales los principales números del proyecto presupuestario santafesinoJuan Cruz Cándido resumió en redes sociales los principales números del proyecto presupuestario santafesino
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El secretario General de la Gobernación de Santa Fe, Juan Cruz Cándido, expuso en su cuenta de X una brevísima reseña de la Ley de Presupuesto 2027 que antes había presentado a los periodistas en conferencia de prensa el ministro de Economía de la Provincia, Pablo Olivares.

Con el lenguaje propio de las redes, y de lo que hoy parece ser la norma en el barro político -que ya no arena gracias a batallas culturales varias-, el ex diputado provincial apuntó: "Prudencia fiscal sin joder a la gente" Y desplegó los números: "El ahorro corriente previsto alcanza los $2,28 billones", con el objetivo de "autofinanciar más del 93% de los gastos de capital" o inversiones en infraestructura, "reduciendo la necesidad de endeudamiento para obras públicas".

Recursos totales, $18,88 billones; Gastos totales, $18,87 billones; Resultado financiero positivo (Superávit), $919 millones; Partidas prioritarias: Educación, Cultura y Deporte, $3,98 billones; Seguridad, $2,34 billones; Obras Públicas, $2,13 billones; Infraestructura Productiva, $1,92 billones; Salud, $1,80 billones.

Y destacó: "Apoyo directo al campo: fondo específico para Obras de Infraestructura Agropecuaria que se financiará destinando el 100% de los recursos recaudados por el Impuesto Inmobiliario Rural. Lo que produce el campo vuelve directamente al desarrollo rural"

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