El secretario General de la Gobernación de Santa Fe, Juan Cruz Cándido, expuso en su cuenta de X una brevísima reseña de la Ley de Presupuesto 2027 que antes había presentado a los periodistas en conferencia de prensa el ministro de Economía de la Provincia, Pablo Olivares.
Definición
Juan Cruz Cándido resumió en redes sociales los principales números del proyecto presupuestario santafesino y eligió una frase particular para definirlo.
Con el lenguaje propio de las redes, y de lo que hoy parece ser la norma en el barro político -que ya no arena gracias a batallas culturales varias-, el ex diputado provincial apuntó: "Prudencia fiscal sin joder a la gente" Y desplegó los números: "El ahorro corriente previsto alcanza los $2,28 billones", con el objetivo de "autofinanciar más del 93% de los gastos de capital" o inversiones en infraestructura, "reduciendo la necesidad de endeudamiento para obras públicas".
Recursos totales, $18,88 billones; Gastos totales, $18,87 billones; Resultado financiero positivo (Superávit), $919 millones; Partidas prioritarias: Educación, Cultura y Deporte, $3,98 billones; Seguridad, $2,34 billones; Obras Públicas, $2,13 billones; Infraestructura Productiva, $1,92 billones; Salud, $1,80 billones.
Y destacó: "Apoyo directo al campo: fondo específico para Obras de Infraestructura Agropecuaria que se financiará destinando el 100% de los recursos recaudados por el Impuesto Inmobiliario Rural. Lo que produce el campo vuelve directamente al desarrollo rural"