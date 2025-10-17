Fuerte caída del empleo registrado argentino en julio
Perdieron su empleo 8.782 trabajadores registrados del sector privado. Unos 500 se destruyeron en la provincia de Santa Fe. Suman 205.456 desde noviembre de 2023, incluidos estatales y casas particulares.
La industria manufacturera es una de las que más empleos perdió desde noviembre de 2023.
En el mes de julio se perdieron en todo el país 8.782 empleos registrados en el sector privado y suman desde noviembre de 2023, último mes del gobierno de Alberto Fernández, 205.456 puestos de trabajo, de acuerdo con la información difundida por la secretaría de Trabajo de la Nación.
A nivel sectorial el que peor la está pasando es la industria donde se destruyeron empleos por quinto mes consecutivo y acumula desde el inicio del actual gobierno nacional una pérdida de 40 mil empleos, aunque en julio se mantuvo estable respecto de junio. La construcción es el segundo rubro con más empleos destruidos en el sector privado.
Variación del empleo registrado en el sector privado por provincia entre noviembre de 2023 y julio de 2025.
Por su parte, el informe muestra que el trabajo independiente creció 0,4% (11,7 mil personas más) por el aumento de 12,5 mil personas adheridas al monotributo social (+9,9%), mientras que hubo caídaa de 2,7 mil personas en el monotributo (-0,4%) y 1,8 mil en la cantidad de aportantes al régimen de autónomos (-0,5%).
Por provincias, el empleo solo creció en Neuquén, Mendoza, Tucumán y Rio Negor. En resto tuvo caídas muy pronunciadas como en Santa Cruz, La Rioja, Catamarca, Formosa, Tierra del Fuego, Chubut, Chaco, Santiago del Estero y Misiones.
En la provincia de Santa Fe, tras unos meses de estar amesetado, pero sin haber recuperado todos los que se perdieron en 2024 producto de las medidas de política económica tomadas por el gobierno nacional, en julio volvió a destruirse empleo privado registrado y se contabilizaron unos 500 empleos menos que el mes de junio.
Respecto de la pérdida de empleos desde el inicio de la gestión de la Libertad Avanza, en diciembre de 2023 había en la provincia 523.700 trabajadores registrados en el sector privado mientras que en julio eran 510.300, unos 13 mil menos, con un piso de 507.300 en julio de 2024.
De acuerdo con el informe difundido por el ex ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri, a nivel de rama de actividad, en general todas presentaron contracciones en sus niveles de empleo: siete sectores redujeron el número de trabajadores, seis se mantuvieron estables y uno presentó aumento: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+0,3%).
Por su parte, los sectores de Enseñanza; Transporte, almacenamiento y comunicaciones; Servicios sociales y de salud; Suministro de electricidad, gas y agua; y Construcción se mantuvieron estables. Entre los sectores que redujeron el empleo se encuentran: Pesca (-2,4%); Explotación de minas y canteras (-0,8%); Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,4%); Servicios comunitarios, sociales y personales (-0,3%) e Industrias manufactureras (-0,3%).
El informe, por otro lado, indica que el trabajo independiente experimentó una caída del 11% producto de una caída de los monotributistas sociales (-62%), vinculado a cambios en la legislación que los regula, mientras que la cantidad de aportantes al monotributo aumentó un 3,5% y del régimen de autónomos disminuyeron un 3,9%.
