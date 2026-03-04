#HOY:

Qué empresas santafesinas acompañan a Pullaro en su viaje a Vaca Muerta

Son una veintena de firmas de la provincia santafesina que formarán parte de la comitiva oficial que encabeza el mandatario. Compañías del sector metalmecánico, de transporte y de servicios topográficos, entre otras.

La comitiva santafesina visitará Vaca Muerta el viernes. La comitiva santafesina visitará Vaca Muerta el viernes.
Con el gobernador Pullaro a la cabeza, una misión santafesina arribará a Neuquén, particularmente a las instalaciones de Vaca Muerta en búsqueda de cerrar acuerdos y convenios comerciales. Así, el mandatario provincial estará acompañado, además de funcionarios, de representantes de empresas de la "bota".

En la provincia del sur será el Centro Pyme-Adeneu el anfitrión del encuentro que promete una ronda de reuniones y una recorrida por el yacimiento petrolífero.

FILE PHOTO: Oil pump jacks are seen at Vaca Muerta shale oil and gas drilling, in the Patagonian province of Neuquen, Argentina January 21, 2019. REUTERS/Agustin Marcarian/File PhotoAmplia agenda de negocios prevista para el viernes en Vaca Muerta. Reuters.

Según confirma el sitio Rio Negro, el listado de empresas que visitarán la provincia incluye a ANDES (grasas y lubricantes), Anpec-Cort (metalurgia y fundición), Arsemet (servicios metalúrgicos), ByG Emprendimientos (tratamientos térmicos), Caniflex (oleohidráulica), Comat (metalmecánica) y Domingo Bisio (transporte de cargas).

También las empresas Dima Metal (semirremolques y equipos especiales), EMU (metalúrgica), Grupo SIE (ingeniería), Grupo SIT (servicios topográficos), Incarvitt (fábrica de carrocerías), Ingeap (topografía), Kaizen Lonas (lonas de PVC), Metalúrgica Sarmiento (metalmecánica), Proind Ingeniería (fabricantes de resistencias eléctricas), WK-Topline (repuestos especiales).

El listado concluye con Remolques OMBU (fabricación de remolques), Ribron (andamios multidireccionales y pintura industrial), Strada (tuberías), ZLT Inversiones (desarrollo inmobiliario) y Ebinox (ingeniería y montaje).

