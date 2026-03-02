El petróleo se disparó por la guerra en Medio Oriente y los mercados buscan refugio en el oro
La escalada de tensiones en Medio Oriente volvió a sacudir los mercados internacionales y disparó el precio de las materias primas estratégicas. Energía más cara, refugio en activos seguros y posibles efectos en la economía argentina configuran un escenario de alta volatilidad.
El Brent saltó hasta 13% y tocó picos cerca de US$82 por barril. Foto: Reuters
La profundización del conflicto en Medio Orientevolvió a generar fuertes repercusiones en los mercados globales, con subas marcadas en elpetróleo, el gas natural y el oro. La reacción de los inversores se explica por el temor a interrupciones en el suministro energético, una variable clave en una región que concentra buena parte de la producción y el transporte mundial de hidrocarburos.
El movimiento se sintió con rapidez en las cotizaciones internacionales, que registraron saltos en cuestión de horas. La volatilidad, según analistas, responde tanto al riesgo inmediato como a la incertidumbre sobre cuánto puede escalar el conflicto y si se ampliará a otros países con peso energético.
El gas europeo también reaccionó con fuertes subas por el riesgo sobre el GNL. Foto: Reuters
Energía más cara y refugio en activos seguros
El petróleo fue uno de los primeros activos en reaccionar. Los precios del crudo registraron subas ante el riesgo de que el conflicto afecte rutas estratégicas o instalaciones clave de producción y transporte. La preocupación se centra especialmente en posibles interrupciones en zonas sensibles para el comercio global de energía.
El gas natural también mostró incrementos, sobre todo en mercados que dependen de importaciones o que ya venían con tensiones previas en el abastecimiento. En contextos de incertidumbre geopolítica, el gas suele amplificar los movimientos del petróleo, especialmente en Europa y Asia, donde el equilibrio entre oferta y demanda es más frágil.
En paralelo, el oro volvió a posicionarse como activo de refugio. Históricamente, cuando aumentan los riesgos globales, los inversores migran hacia instrumentos considerados más seguros. El metal precioso suele capitalizar esos movimientos y su cotización se fortalece en momentos de crisis.
La dinámica responde a un patrón habitual en escenarios bélicos o de alta tensión internacional: suben las materias primas energéticas por riesgo de escasez y también los activos de cobertura, mientras caen o se vuelven más inestables otros mercados.
Sin embargo, especialistas advierten que el impacto final dependerá de la duración y la intensidad del conflicto. Si el enfrentamiento se mantiene acotado, los precios podrían estabilizarse; pero si se amplía o compromete rutas clave, la presión alcista podría profundizarse.
Vaca Muerta, Argentina. Foto: Reuters
Qué puede pasar con Argentina
El encarecimiento de la energía a nivel global abre interrogantes sobre su impacto en economías emergentes como la argentina. Si bien el país cuenta con recursos propios, la dinámica internacional influye en múltiples variables, desde los costos de importación hasta la inflación.
Uno de los principales canales de transmisión es el precio de los combustibles. Si el petróleo se mantiene elevado, aumenta el costo de importación de derivados y también se encarecen los valores internos, ya sea por ajustes directos o por presión sobre los costos logísticos.
Además, el gas natural licuado (GNL), que Argentina importa en determinados momentos del año, podría registrar subas si la tensión internacional afecta la oferta o dispara la demanda global. Esto impacta en las cuentas energéticas y, en última instancia, en el frente fiscal.
Otro punto relevante es el efecto indirecto sobre la inflación. La energía más cara suele trasladarse a precios en distintos sectores, especialmente transporte y producción industrial. En economías con alta nominalidad, estos movimientos pueden amplificarse.
No obstante, algunos analistas señalan que el país también podría encontrar oportunidades si los precios internacionales se mantienen altos. En particular, el desarrollo de recursos energéticos propios podría beneficiarse en un contexto de valores elevados, aunque esos efectos suelen verse en el mediano plazo.
En el corto plazo, el factor dominante es la incertidumbre. Los mercados siguen de cerca cada novedad geopolítica y ajustan sus expectativas en función de posibles escaladas o negociaciones diplomáticas.
Un escenario abierto y volátil
La evolución del conflicto será determinante para los mercados en las próximas semanas. Los antecedentes muestran que las tensiones en Medio Oriente tienen capacidad de alterar rápidamente las cotizaciones globales, especialmente en energía.
A diferencia de otros shocks, el componente geopolítico agrega un nivel de imprevisibilidad difícil de modelar. La reacción de los mercados depende no solo de datos económicos, sino también de decisiones políticas y militares que pueden cambiar el escenario en pocas horas.
Mientras tanto, la suba del petróleo, el gas y el oro funciona como un termómetro de la incertidumbre global. Para Argentina, el desafío será administrar los efectos de un contexto internacional más inestable, donde las variables externas vuelven a jugar un rol clave en la dinámica económica local.