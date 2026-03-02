Crisis geopolítica

El petróleo se disparó por la guerra en Medio Oriente y los mercados buscan refugio en el oro

La escalada de tensiones en Medio Oriente volvió a sacudir los mercados internacionales y disparó el precio de las materias primas estratégicas. Energía más cara, refugio en activos seguros y posibles efectos en la economía argentina configuran un escenario de alta volatilidad.