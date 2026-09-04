Expo Lotes, un evento en la provincia de Santa Fe especializado en desarrollo inmobiliario y todos los elementos que engloban al rubro, ya está preparado con sus disertantes y diferentes aéreas de trabajo.
Expo Lotes, el evento santafesino especializado en desarrollo inmobiliario
El evento se realizará en el marco de FECOL+EXPODEMA en Esperanza, con la participación de destacados especialistas como Iván Renkine y Federico González Rouco.
Se desarrollará entre el 25 y 27 de septiembre en el marco de FECOL+EXPODEMA, en el Predio Ferial CICAE de Esperanza, en el departamento santafesino de Las Colonias.
En diálogo con CyD Litoral, desde la organización del evento indicaron que la idea es “reunir todo lo que son desarrollos inmobiliarios, los profesionales afines al negocio y todo lo que lo que tenga que ver con crédito hipotecario”.
“La idea es armar una Expo fuera de lo que es la típica feria de poner un stand y recorrerlo, sino que es vamos a armar un auditorio para tener todo lo que son disertaciones, charlas técnico-comerciales y demás eventos que van a van a estar durante todo el fin de semana realmente”, detallaron.
“La premisa de lo que es Expo Lotes nace por un tema de que no hay un punto de reunión eh para lo que somos los desarrolladores inmobiliarios”, resaltaron de cara al venidero evento.
Sobre la logística de la Expo, explicaron a El Litoral que “ participando en CADEI, que es la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Esperanza, dentro de lo que es el marco de CICAE, se planteó armar este evento dentro de lo que es el marco de FECOL , porque ya está la la exposición armada”.
“Lo que se plantea en esto es primero que nada el desarrollo inmobiliario está en auge, aunque tiene sus trabas por cuestiones económicas y por ahí burocráticas”, explicaron y sumaron: “Cada uno tiene su visión eh y también la cada empresa tiene su misión también”.
Las propuestas y los disertantes
Explotes tendrá tres speakers a nivel de nivel nacional como Iván Renkine, un desarrollador de la parte de la costa, Federico González Rouco, un economista reconocido y Gustavo Ortola, un especialista en marketing especializado.
Desde la organización detallaron las metodologías presentadas. “Tenemos desde el que quiere tener un stand, que no hay muchos stand porque primero que nada por un tema de tiempo y segundo por un tema de el concepto de lo que es Expo Lotes. No es una feria para ir a recorrer, sino que es una feria para ir a estar y vivirla”, explicaron.
“Segundo, el tema de lo que son las charlas técnico-comerciales o participar de las charlas que se van a estar haciendo. Y tercero, para aquellos profesionales independientes que quieren a participar a rondas de negocio, hay paneles de profesionales que va a haber paneles profesionales para asesores inmobiliarios, paneles profesionales para escribanos, para abogados, o sea, todo lo que tenga que ver con el tema de desarrollo inmobiliario, va a haber paneles especializados en todo eso”, profundizaron.
Contacto
Los interesados pueden contactar a las redes de FECOL o de CICAE. También poseen un Instagram propio: Expolotes2026.
La otra manera es asistir de forma presencial a la oficina en 3 de Febrero 3150 en la ciudad de Santa Fe o en Esperanza en 25 de Mayo 1454.