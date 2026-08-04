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Reanudación de servicios en el puerto

Acuerdo de Nación con el sector de practicaje: reducción de 20% en tarifas

El acuerdo contempla también el restablecimiento inmediato de las tareas de asistencia a la navegación. Se conformará una mesa de trabajo para revisar la normativa de desregulación del servicio, buscando un consenso a largo plazo con la participación de varias áreas del Gobierno Nacional.

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El Gobierno Nacional alcanzó un acuerdo con los representantes del sector de practicaje que contempla una reducción del 20% en las tarifas y el restablecimiento de las tareas de asistencia a la navegación de buques.

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En el marco del entendimiento alcanzado, se resolvió suspender la aplicación del decreto de desregulación del servicio de practicaje y conformar una mesa de trabajo para analizar los distintos aspectos vinculados a la actividad.

Imagen ilustrativa. Foto: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Foto: Fernando Nicola

La instancia de diálogo será coordinada por el Gobierno Nacional, con participación de las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos competentes, y tendrá como objetivo avanzar en la revisión de los puntos contemplados en la normativa de desregulación.

La hidrovía es una oportunidad para el despliegue territorial, la integración regional y la modernización de nuestra infraestructura. Archivo El LitoralImagen ilustrativa. Foto: Fernando Nicola

Los representantes del sector retomarán las tareas de manera inmediata, mientras continúan las conversaciones en el marco de la mesa de trabajo hasta alcanzar un acuerdo definitivo sobre los distintos puntos abordados.

El pacto incluye la suspensión del Decreto 690/2026 que desreguló la actividad y generó el conflicto.

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