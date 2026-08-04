Reanudación de servicios en el puerto

Acuerdo de Nación con el sector de practicaje: reducción de 20% en tarifas

El acuerdo contempla también el restablecimiento inmediato de las tareas de asistencia a la navegación. Se conformará una mesa de trabajo para revisar la normativa de desregulación del servicio, buscando un consenso a largo plazo con la participación de varias áreas del Gobierno Nacional.