Pasó para noviembre

El Gobierno volvió a frenar la suba de impuestos a los combustibles

El Decreto 1126/2026 postergó por un mes la aplicación de los incrementos pendientes en los impuestos sobre naftas y gasoil, que debían entrar en vigencia este jueves. La actualización acumula diferencias correspondientes a 2024, 2025 y los dos primeros trimestres de 2026.