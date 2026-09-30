El Gobierno volvió a correr el calendario impositivo de los combustibles y evitó que desde este jueves se incorporara a naftas y gasoil una nueva parte de los aumentos acumulados por inflación.
El Gobierno volvió a frenar la suba de impuestos a los combustibles
El Decreto 1126/2026 postergó por un mes la aplicación de los incrementos pendientes en los impuestos sobre naftas y gasoil, que debían entrar en vigencia este jueves. La actualización acumula diferencias correspondientes a 2024, 2025 y los dos primeros trimestres de 2026.
A través del Decreto 1126/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo trasladó del 1° de octubre al 1° de noviembre la aplicación de los incrementos remanentes del impuesto sobre los combustibles líquidos y del impuesto al dióxido de carbono. La medida alcanza a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.
El esquema vigente establece montos fijos por unidad para ambos tributos y dispone que se actualicen trimestralmente según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC. La actualización debe realizarse en enero, abril, julio y octubre de cada año.
Pero esa mecánica automática lleva tiempo funcionando con interrupciones. El propio decreto reconoce que mediante distintas normas se fueron “difiriendo sucesivamente” los efectos de los aumentos.
Un mes más antes de cargar el atraso
La última fecha prevista era el 1° de octubre. El Decreto 617/2025 y sus sucesivas modificaciones habían concentrado una parte de los incrementos todavía pendientes, correspondientes a las actualizaciones de 2024, 2025 y el primer y segundo trimestre de 2026.
Ahora el Gobierno volvió a modificar esa hoja de ruta: extendió hasta el 31 de octubre el período actual y determinó que los montos remanentes empiecen a regir recién desde el 1° de noviembre.
La explicación oficial fue breve. El Ejecutivo sostuvo que, “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, resulta necesario volver a diferir esas actualizaciones.
La decisión lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Atado al IPC, pero con calendario político
El sistema tributario prevé que los valores fijos de estos impuestos acompañen la inflación. En el caso del gasoil existe además un monto diferencial para determinadas zonas de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, el partido bonaerense de Patagones y Malargüe, en Mendoza.
Sin embargo, la actualización efectiva viene siendo administrada por etapas. La nómina de antecedentes incluida en el nuevo decreto muestra la frecuencia de esas decisiones: desde septiembre de 2025 hubo modificaciones en prácticamente todos los meses, con nuevas postergaciones durante enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de este año.
El mecanismo permite separar dos tiempos. Por un lado, ARCA continúa calculando los montos que deberían surgir de la evolución trimestral del IPC. Por otro, el Ejecutivo decide cuándo esos incrementos llegan efectivamente a los combustibles. Eso es lo que vuelve a ocurrir ahora.
Noviembre queda como próxima fecha
La medida comenzará formalmente a regir este jueves 1° de octubre, justamente el día en que debía activarse el aumento anterior.
Hasta el 31 de octubre continuará entonces el esquema vigente. Desde noviembre, si no aparece una nueva modificación, deberían comenzar a aplicarse los incrementos remanentes que vienen acumulándose por las actualizaciones del IPC.
El calendario, de todos modos, ya acumula suficientes antecedentes como para que esa fecha vuelva a quedar bajo revisión antes de llegar a los surtidores.