El consumo masivo cerró el tercer trimestre sin señales de recuperación generalizada, con una nueva caída en las ventas de supermercados, un estancamiento en los mayoristas y un retroceso más moderado en los centros de compras.
El consumo no consiguió salir del estancamiento en el tercer trimestre
Las ventas reales de supermercados retrocedieron 2,3% frente al trimestre anterior, mientras que los mayoristas se estancaron y los shoppings cayeron 0,6%. Los tres canales acumulan resultados negativos en lo que va del año.
Los tres informes de septiembre publicados este miércoles por el INDEC permiten completar el balance trimestral. La comparación de las series muestra que las ventas reales de supermercados disminuyeron 2,3% respecto del segundo trimestre, las de mayoristas prácticamente no variaron y las de shoppings retrocedieron 0,6%.
En términos interanuales, las diferencias fueron mayores. Los supermercados vendieron 2,9% menos que en el tercer trimestre de 2025 y los mayoristas registraron una caída del 1,3%. Los centros de compras, en cambio, mostraron una mejora del 2,1%. Los resultados trimestrales surgen de cálculos propios sobre los índices mensuales publicados por el organismo.
Acumulado en negativo
La secuencia de 2026 muestra trayectorias diferentes. En supermercados, las ventas reales desestacionalizadas crecieron 0,7% durante el segundo trimestre respecto del primero, pero retrocedieron 2,3% en el tercero. Los mayoristas acumularon dos trimestres consecutivos sin crecimiento: cayeron 0,7% entre abril y junio y prácticamente se mantuvieron sin cambios entre julio y septiembre. Los shoppings registraron bajas del 0,5% y 0,6%, respectivamente. Así, ninguno de los tres canales logró sostener una expansión durante la primera mitad del año y consolidarla en el tercer trimestre.
El acumulado de enero a septiembre también terminó en terreno negativo frente al mismo período de 2025. El INDEC precisó que los supermercados registraron una disminución del 2,9%, mientras que los autoservicios mayoristas acumularon una caída del 2,5%. En los centros de compras, la contracción fue del 1,1%. La comparación revela que el deterioro resultó más pronunciado en los establecimientos vinculados al abastecimiento cotidiano, aunque las tres encuestas corresponden a canales específicos y no constituyen una medición integral del consumo de los hogares.
Caídas en septiembre
El último mes del trimestre tampoco mostró una recuperación. En su Encuesta de Supermercados, el organismo señaló que "el índice de ventas totales a precios constantes muestra una caída de 3% respecto a igual mes de 2025", que "el índice desestacionalizado muestra una variación negativa de 0,9% respecto al mes anterior" y que "la serie tendencia-ciclo registra una baja de 0,4% respecto al mes anterior".
Los supermercados completaron así tres meses consecutivos de retrocesos mensuales, luego de las disminuciones de julio (-0,7%) y agosto (-0,9%).
En los mayoristas, el INDEC informó que "el índice de ventas totales a precios constantes muestra un aumento de 1% respecto a igual mes de 2025". La serie desestacionalizada, en tanto, registró una variación negativa del 0,5% mensual y la tendencia-ciclo disminuyó 0,2%. La mejora interanual estuvo condicionada por una base de comparación particularmente baja: en septiembre de 2025, las ventas mayoristas habían caído 13,1% respecto del mismo mes de 2024.
En los shoppings, el organismo consignó que "el índice de ventas totales a precios constantes muestra un aumento de 0,3% respecto a igual mes de 2025". No obstante, la serie desestacionalizada también se mostró a la baja 0,8% frente a agosto, mientras que la tendencia-ciclo se mantuvo estable.
Más facturación, sin recuperación
El comportamiento de la facturación nominal contrastó con los resultados a precios constantes. Durante el tercer trimestre, los ingresos por ventas aumentaron aproximadamente 25% interanual en supermercados, 26,3% en mayoristas y 22,3% en shoppings.
La diferencia responde principalmente a la evolución de los precios. En septiembre, por ejemplo, los supermercados facturaron $2,45 billones, un 25% más que un año atrás, pese a registrar una contracción real del 3%.
En los mayoristas, el INDEC informó que las ventas a precios corrientes sumaron $371.934,3 millones, "lo que representa un incremento de 29,2% respecto al mismo mes del año anterior". En los centros de compras, alcanzaron $582.214 millones, con una suba nominal del 19,3%.
En septiembre, los supermercados registraron 64,5 millones de operaciones, con un ticket promedio de $38.059. Los mayoristas contabilizaron 7,7 millones de operaciones, con un promedio de $48.405. A partir de la evolución de la facturación y del ticket, se estiman caídas interanuales del 1,1% y 2,9% en la cantidad de operaciones, respectivamente.
En cuanto a los medios de pago, las tarjetas de crédito concentraron el 40,7% de la facturación supermercadista de septiembre, frente al 24,2% de las tarjetas de débito y el 17,6% del efectivo. En los mayoristas, el crédito representó el 25,5%, mientras que otros medios de pago, incluidas billeteras virtuales y códigos QR, alcanzaron el 33,6%.