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El Indec informará el nivel de actividad económica de mayo

Publicará su informe sobre el Estimador Mensual de Actividad Económica. En abril informó un crecimiento del 1,6% interanual.

El Emae es el último indicador importante del mes. El LitoralEl Emae es el último indicador importante del mes. El Litoral
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este miércoles el resultado que obtuvo la actividad económica del país en el mes de mayo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) refleja la evolución mensual de la actividad económica del conjunto de los sectores productivos a nivel nacional. A su vez, permite anticipar las tasas de variación del Producto Interno Bruto (PIB) trimestral.

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El último dato arrojó un alza de 1,6% interanual en abril, aunque se contrajo 1,5% en la medición mensual contra marzo. Asimismo, en términos desestacionalizados, el índice cayó el 1,5% mensual y el componente tendencia-ciclo tuvo una variación positiva de 0,3%.

Respecto a las actividades con mayor incidencia de manera positiva, se ubicaron la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, además de la explotación de minas y canteras. Caso contrario ocurrió con la industria manufacturera y el comercio mayorista, minorista y las reparaciones, que todavía no logran repuntar y acoplarse al ritmo de los otros sectores, reflejando una disparidad en la economía.

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