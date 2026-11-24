De acuerdo con los datos difundidos este martes por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) avanzó un 1,1% en septiembre respecto de agosto, aunque acumuló una caída del 1,2% en la medición interanual.
Qué es una recesión técnica y en qué se diferencia de una crisis económica
La actividad económica cayó 1,2% interanual en septiembre y el PBI de Argentina acumuló dos trimestres de baja, lo que ratificó la recesión técnica del país.
A pesar del repunte mensual, la economía del país encadenó dos trimestres seguidos en terreno negativo, lo que ratificó formalmente su entrada en recesión técnica.
Entre abril y junio, el Producto Bruto Interno (PBI) ya había retrocedido un 0,6%. A este dato se le añadió el declive del 2,5% en julio, una contracción que los avances del 0,4% en agosto y del 1,1% en septiembre no alcanzaron a neutralizar.
Así, el repunte observado en el último bimestre resultó insuficiente para revertir el balance desfavorable de la actividad durante el tercer trimestre.
Qué significa una recesión técnica
Una recesión técnica ocurre cuando el Producto Interno Bruto (PIB) de un país cae durante dos trimestres consecutivos en comparación con el trimestre inmediatamente anterior.
Es una regla práctica y rápida utilizada por economistas y medios de comunicación para identificar una contracción económica sin esperar análisis más complejos.
Se basa exclusivamente en la variación intertrimestral del PIB real (descontando la inflación). Si el PIB cae un 0,2 % en el primer trimestre y un 0,1 % en el segundo, ya se considera recesión técnica.
Diferencia entre recesión técnica y crisis económica
A pesar de que con frecuencia se toman como sinónimos, la recesión técnica no equivale necesariamente a una recesión económica en sentido estricto.
El contraste central entre ambos conceptos pasa por la extensión en el tiempo, la magnitud del declive y el alcance generalizado de la contracción.
Mientras que la recesión técnica se determina a partir de dos trimestres consecutivos de retroceso del PBI, una recesión económica implica una contracción significativa y extendida de distintos sectores de la economía.
Los diferentes indicadores que se utilizan para identificar este escenario:
- Mercado laboral: La tasa de desempleo, las solicitudes de subsidios por desempleo y la creación de puestos de trabajo no agrícolas. Es uno de los datos más sensibles, aunque suele reaccionar con algo de retraso.
- Consumo interno: Las ventas minoristas (supermercados, comercios, automóviles) y los índices de confianza del consumidor. Como el consumo suele representar más del 60 % del PIB en muchas economías, si la gente deja de gastar, la recesión se profundiza.
- Actividad industrial y empresarial: El Índice de Producción Industrial (fábricas, minería, energía) y los índices PMI (encuestas a gerentes de compras que anticipan si las empresas están recibiendo más o menos pedidos).
- Ingresos: El ingreso personal real (los salarios y rentas descontando la inflación), que muestra si el poder adquisitivo de las familias está cayendo.