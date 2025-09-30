Alejandro Maglianesi

Futuro de la industria argentina: visión 2030 y los desafíos de la innovación

La industria argentina enfrenta un escenario complejo, marcado por la incertidumbre económica, la necesidad de modernización y la creciente participación de jóvenes empresarios. Desde la Unión Industrial Santafesina Joven destacan que la innovación, la sustentabilidad y la inserción global serán clave para el desarrollo del sector hacia 2030.