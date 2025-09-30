Futuro de la industria argentina: visión 2030 y los desafíos de la innovación
La industria argentina enfrenta un escenario complejo, marcado por la incertidumbre económica, la necesidad de modernización y la creciente participación de jóvenes empresarios. Desde la Unión Industrial Santafesina Joven destacan que la innovación, la sustentabilidad y la inserción global serán clave para el desarrollo del sector hacia 2030.
Alejandro Maglianesi, presidente de la UISF Joven. Créditos: Flavio Raina
La industria argentina transita un momento de cambios acelerados. Mientras algunas políticas nacionales parecen no acompañar el crecimiento, la provincia de Santa Fe apuesta a fortalecer la producción y acompañar a las empresas locales. En este contexto, jóvenes empresarios industriales buscan consolidar procesos de innovación y preparar a las PyMEs para poder crecer.
Desafíos actuales y perspectivas de crecimiento
Alejandro Maglianesi, presidente de la UISF Joven, explicó a El Litoral que “la industria santafesina está pasando, como toda industria, por un momento complejo. Las políticas nacionales no acompañan, pero el gobierno provincial nos está empujando, no solo con discursos sino con acciones concretas”.
Según Maglianesi, uno de los mayores problemas actuales es la falta de financiamiento a escala para la inversión productiva.
El trabajo de la Provincia es clave: “Las líneas de crédito impulsadas por el gobierno provincial son sumamente positivas, apostando al desarrollo y la innovación, lo que se ve en la demanda. Por ejemplo, en expos como Agroactiva o Expoagro, estos programas se agotan en apenas horas”.
La incorporación de nuevas tecnologías es central para el desarrollo. Créditos: Flavio Raina
Contrariamente, a nivel nacional, la escasez de instrumentos de fomento y las altas tasas de mercado hacen el crédito prácticamente inaccesible para la PyME.
Otro desafío importante es la competitividad frente a productos importados. “Hablamos de cargas tributarias altas, falta de infraestructura y costos de energía muy elevados. Un producto chino puede ser más barato en Argentina que en China. Si queremos crecer, es necesario equiparar la cancha y generar políticas que fortalezcan a la industria local”, advirtió.
Innovación y tecnología: el camino hacia la industria del futuro
La incorporación de nuevas tecnologías es vista como un factor central para el desarrollo industrial. “La innovación está en todos los sectores: inteligencia artificial, machine learning y automatización de procesos. Estas herramientas permiten optimizar la producción y los procesos internos de las empresas, generando eficiencia y reduciendo costos”, explicó Maglianesi.
Sin embargo, la adopción tecnológica también plantea desafíos laborales. “La inteligencia artificial reemplaza tareas repetitivas, pero abre oportunidades para trabajos más creativos y especializados. Los puestos de trabajo cambiarán, y quien no se adapte, tendrá dificultades. Por eso, es crucial la capacitación constante de los empleados y futuros dirigentes”, señaló.
En cuanto a los sectores que liderarán la innovación, el presidente de la UISF Joven destacó el petróleo, la minería y las energías renovables. “Estas industrias requieren cumplir con estándares internacionales, lo que implica un reacomodo cultural y organizativo en las empresas locales. No es imposible, pero requiere tiempo y voluntad de cambio”, aseguró.
"El gobierno provincial nos está empujando" Créditos: Flavio Raina
El rol de los jóvenes en la transformación industrial
Para Maglianesi, los jóvenes empresarios tienen un papel fundamental en la modernización de la industria argentina. “Venimos a empujar cambios, a incorporar nuevas tecnologías y a adaptarnos a las demandas del mercado. La transición generacional es clave: las PyMEs que se adaptan continúan creciendo; las que mantienen esquemas antiguos quedan rezagadas”.
La Comisión Joven de la UISF trabaja activamente en este sentido, promoviendo la vinculación con escuelas técnicas, el acompañamiento a emprendedores y la incorporación de innovación tecnológica. “Nuestro objetivo es que los jóvenes empresarios estén preparados para liderar y enfrentar los desafíos de la industria, generando empleo y desarrollo sostenible”, detalló.
La inserción en mercados internacionales es otra meta estratégica. Maglianesi destacó la importancia de optimizar costos y ser eficientes para competir, por ejemplo, con Brasil y otros mercados de la región. “Hay oportunidades para todos los rubros, pero debemos posicionarnos con estándares de calidad y eficiencia que nos permitan ser atractivos globalmente”, señaló.
En lo personal, el dirigente industrial expresó su visión de futuro: “Me gustaría que las PyMEs puedan sostenerse, crecer y generar empleo. Que dejemos de cerrar empresas y que el sector industrial siga siendo un motor de desarrollo para Argentina. Para eso, necesitamos políticas claras, integración de todos los sectores y un compromiso con la innovación y la calidad”.
Con mirada en 2030, la industria argentina enfrenta un desafío doble: modernizarse y fortalecerse para competir globalmente, mientras se protege a la base productiva que genera empleo y desarrollo local.
La combinación de innovación tecnológica, liderazgo joven y políticas públicas coherentes será determinante para que el país no solo exporte materias primas, sino que se consolide como potencia industrial.
