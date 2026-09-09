La inflación de agosto en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) fue de 1,7 por ciento y acumuló un avance del 21,5% en los primeros ocho meses del año, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).
En cuánto quedó la cifra que anticipa la inflación nacional de agosto
La inflación en CABA se desaceleró tras los números de este martes. El jueves será el turno del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 33,3% en el octavo mes del año, 0,1 puntos porcentuales por encima de julio (33,2%).
Desaceleración de precios en el mes
La inflación en territorio porteño bajó en agosto 1,2 puntos porcentuales frente a julio (2,9%), retomando la senda de la desaceleración, que había quebrado el mes pasado, cuando se cortó con tres meses en baja que incluyeron en junio un IPC por debajo del 2% después de nueve meses. El dato de agosto es más bajo que de junio por una décima y se convierte en el menor en un año.
El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de agosto respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud y Transporte, que en conjunto aportaron 1,16 puntos porcentuales al alza del Nivel General.
Entre dichos aumentos se destaca el incremento de 2,6% en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que sumó casi 1 punto a la variación mensual del IPCBA, “debido a los ajustes en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres”.
El análisis del instituto porteño también reveló que otro rubro que contribuyó al aumento del mes fue Alimentos y bebidas no alcohólicas que se elevó 1,8% e incidió 0,32 puntos, con los impulsos de Frutas (12,5%), Pan y cereales (2,3%) y Leche, productos lácteos y huevos (1,6%).
La marcada desaceleración de precios en CABA, sirve como anticipo al dato nacional que publicará el INDEC el jueves 10 de septiembre. Se espera que también marque un menor avance que deje al IPC por debajo del 2%, según estiman las consultoras privadas.
Durante el mes pasado, los Bienes registraron una suba de 1,6%, por debajo de los Servicios que aumentaron 1,8% y en lo que va del año acumularon un alza de 17,2% y de 24,0%, respectivamente. En la comparación interanual, los Bienes exhibieron una suba de 28,5% y los Servicios de 36,2%.
Desagregando por subíndices, durante el mes pasado la agrupación Resto IPCBA -proxy de la inflación núcleo- promedió un incremento de 2,1%. En términos interanuales, aceleró su ritmo de suba hasta 32,3% interanual.
La agrupación Regulados, en tanto, aumentó 1,8% en agosto, destacándose las alzas en las cuotas de la medicina privada, los ajustes en las tarifas residenciales del servicio de agua y de gas por red y en el valor del boleto de colectivo urbano. A nivel interanual, trepó 41,6%.
A su vez, los bienes y servicios Estacionales promediaron una caída de 2,9%, principalmente por las bajas en las tarifas del alojamiento en hoteles y en los precios de los paquetes turísticos. En términos interanuales, se desaceleró hasta 20,2%.
Expectativas oficialistas
Tras la difusión de una serie de muy malos indicadores económicos, el presidente Javier Milei espera que este jueves el INDEC le otorgue una bocanada de oxígeno a su plan económico al difundir la inflación de agosto que, de acuerdo a estimaciones privadas, retomaría el sendero bajista.
Además de los adelantos de las consultoras, Milei recogió otra señal positiva en la víspera cuando la ciudad de Buenos Aires informó que en esa jurisdicción la variación de precios de agosto fue de 1,7%, lo que significó una marcada caída en el ritmo de avance dado que en julio había sido de 2,9%.
Si bien la medición de la inflación en la ciudad de Buenos Aires tiene características propias debido a que pondera en mayor medida la variación de los servicios, lo importante para la proyección nacional es la tendencia.
Expectativas de privados
Los trabajos conocidos son los siguientes: Fundación Libertad y Progreso 1,4%; EcoGo 1,5%, C&T 1,6%, Orlando J. Ferreres 1,6%, Analytica 1,7%, Abeceb 1,8%, Equilibra 1,9%, LCG 1,8%, Invecq, 1,9%.
Los trabajos conocidos son los siguientes: Fundación Libertad y Progreso 1,4%; EcoGo 1,5%, C&T 1,6%, Orlando J. Ferreres 1,6%, Analytica 1,7%, Abeceb 1,8%, Equilibra 1,9%, LCG 1,8%, Invecq 1,9%.
Por su parte, el REM del Banco Central donde intervienen casi 40 analistas dio un promedio de 1,7%. El resultado es fundamental para el gobierno porque sería uno de los pocos indicadores favorables, más allá de que estará lejos de “empezar con cero” como había prometido Milei.
Por otra parte, la inflación de agosto definirá los aumentos de jubilaciones, pensiones y otras actualizaciones de ayudas sociales del mes de octubre.