Precios en CABA

Marcó arriba del 3% el dato de inflación que anticipa al del INDEC

El índice de precios porteño alcanzó su mayor nivel en 10 meses, con aumentos en Recreación y Servicios empujando las subas. Este martes se conoce el IPC nacional en medio de los cuestionamientos por la suspensión del nuevo medidor y la renuncia de Lavagna a la conducción del organismo.