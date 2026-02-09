Marcó arriba del 3% el dato de inflación que anticipa al del INDEC
El índice de precios porteño alcanzó su mayor nivel en 10 meses, con aumentos en Recreación y Servicios empujando las subas. Este martes se conoce el IPC nacional en medio de los cuestionamientos por la suspensión del nuevo medidor y la renuncia de Lavagna a la conducción del organismo.
El aumento de precios en CABA anticipa al dato nacional que publicará el INDEC este martes 10 de febrero, que se espera que se ubique en torno al 2,4%, según estima el mercado.
Este lunes se conoció el primer dato oficial local que precede al índice de inflación nacional. Se trata de la estadística de la evolución de precios de la Ciudad de Buenos Aires publicada el día previo a la que dará a conocer este martes el INDEC, en medio de la polémica por la renuncia de Marco Lavagna tras la decisión del Gobierno de suspender el nuevo IPC.
El número de inflación para el primer mes del año en CABA fue del 3,1% según se dio a conocer. En contraste con el organismo estadístico nacional, el IDECBA ya tiene la formula actualizada al medir la inflación sobre la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18 con base 2021, la cual se debía implementar este mes en todo el país pero que finalmente seguirá con la ENGHo 2004/05.
A la espera del dato oficial este martes, el mercado prevé para la inflación nacional enero habría mostrado una desaceleración frente al 2,8% de diciembre, aunque manteniéndose por encima del 2% mensual.
Detalle del IPC porteño
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se aceleró al 3,1% en enero y alcanzó el mayor nivel en 10 meses, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).
De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 31,7% en el primer mes del año, 0,1 punto porcentual por debajo de diciembre.
La inflación en territorio porteño subió en enero 0,4 puntos porcentuales frente a diciembre (2,7%), continuando la tendencia de aceleración que viene exhibiendo el IPC desde septiembre pasado, cuando retomó la senda de las cifras superiores al 2%.
La inflación de enero en CABA volvió a subir y se ubicó en 3,1%.
El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de enero respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Recreación y cultura, Restaurantes y hoteles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Seguros y servicios financieros y Transporte.
Durante el mes de enero, los Bienes registraron una suba de 2,3%, por debajo de los Servicios que aumentaron 3,5%. En la comparación interanual, los Bienes exhibieron una suba de 26,2% y los Servicios de 35,0%.
Desagregando por subíndices, durante el mes pasado la agrupación Resto IPCBA -proxy de la inflación núcleo- promedió un incremento de 2,2%. En términos interanuales, se desaceleró hasta 32,9% interanual (-0,7 p.p. respecto del mes previo). La agrupación Regulados, en tanto, aumentó 1,7% en enero, y trepó 30,9% a nivel interanual.
En enero, el mayor incremento entre las agrupaciones medidas estuvo en Estacionales, que escaló 15,8% impulsado por los consumo característicos de las vacaciones como el Transporte de pasajeros/as por aire (42,9%), los paquetes turísticos (41,6%), y los servicios de alojamiento (26,4%).
Cambio en INDEC
Este lunes fue oficializada la designación de Pedro Lines como el nuevo director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La medida, que se concretó mediante el Decreto 91/2026 publicado en el Boletín Oficial, pone fin a la etapa de Marco Lavagna, quien estuvo al frente del organismo durante los últimos años.
Pedro Lines es el nuevo director del INDEC, tras la renuncia de Lavagna.
La agenda de Lines estará marcada por la publicación de los próximos índices de inflación y pobreza, datos que son seguidos de cerca tanto por los mercados como por el arco político. Además, deberá liderar la transición tecnológica para la recolección de datos digitales, un proyecto que el organismo tiene en marcha para reducir los tiempos de procesamiento de información.
Respecto a la salida de Lavagna y la decisión de mantener el medidor con base en la Canasta de 2004, habló el ministro de Economía, Luis Caputo: “Con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estaba totalmente consolidado”, sostuvo. Y agregó que el “momento” fue el eje central para para sostener el índice: “Inevitablemente la inflación argentina va a converger con la inflación internacional; cuando eso pase, van a decir del otro lado que la inflación cayó no por el trabajo que hicimos sino porque cambiamos el índice”, planteó.