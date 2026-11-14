El empresario argentino José Luis Manzano incorporó un nuevo negocio a su grupo de inversiones: adquirió la operación de Burger King en Argentina, que hasta ahora estaba en manos de la compañía mexicana Alsea.
José Luis Manzano compró Burger King en Argentina
El empresario sumará más de 100 restaurantes a su grupo Integra Capital tras un acuerdo con la mexicana Alsea. La operación todavía debe completar las autorizaciones regulatorias.
La transacción representa otro movimiento de expansión para Integra Capital, el holding que en los últimos meses también participó de importantes operaciones en los sectores energético y de servicios públicos.
La compra se concretó a través de Integra Food & Hospitality, una compañía controlada por Integra Capital. El acuerdo contempla el traspaso de la operación local de la cadena de hamburguesas, que cuenta con más de un centenar de establecimientos distribuidos en distintas provincias del país.
Alsea confirmó la firma de un acuerdo vinculante para desprenderse de sus restaurantes en Argentina mediante una comunicación enviada a la Bolsa Mexicana de Valores. Sin embargo, no informó oficialmente el monto de la transacción.
La operación todavía está sujeta a las autorizaciones regulatorias correspondientes y al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de acuerdos.
Desde la empresa mexicana explicaron que la decisión responde a una estrategia para simplificar su cartera de marcas, concentrar recursos y mejorar la rentabilidad de sus negocios.
Un poco de historia
Burger King llegó a la Argentina en 1989, cuando abrió su primer restaurante en el barrio porteño de Belgrano. Desde entonces, la marca desarrolló una extensa red de locales y se consolidó como uno de los principales actores del mercado de comida rápida.
En la actualidad, cuenta con más de 100 establecimientos en el país, distribuidos en distintas jurisdicciones, entre ellas Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Corrientes, San Juan, San Luis, Salta, Tucumán y Chaco.
Durante los últimos años, la marca atravesó un proceso de reconversión de su negocio local, con cambios en sus establecimientos, formatos de atención y propuestas gastronómicas. La pandemia también impactó en su estructura comercial y derivó en una reorganización de su presencia territorial.
La venta representa la salida de Alsea de la operación de Burger King en Argentina, aunque no implica que la compañía mexicana abandone el mercado nacional. El grupo continuará al frente de Starbucks, que cuenta con más de un centenar de sucursales en el país, además de mantener su operación de PF Chang's.
Un grupo en expansión
La adquisición se suma a una serie de movimientos empresariales con los que Manzano amplió su presencia en distintas actividades económicas.
Entre las operaciones más relevantes figura su participación en el negocio argentino de Shell y el avance de la compra de una participación mayoritaria en Metrogas, en una transacción acordada con YPF por unos 780 millones de dólares.
Esta última operación contempla la adquisición del 70% de las acciones de la distribuidora de gas y del 5% de Metroenergía, aunque también está sujeta a las condiciones correspondientes para su concreción.
Manzano, exministro del Interior durante el gobierno de Carlos Menem, construyó una trayectoria empresarial con inversiones en energía, medios de comunicación, minería y servicios públicos.
Con la incorporación de Burger King, el grupo suma ahora una de las principales marcas internacionales de gastronomía rápida a su cartera de negocios y apuesta a combinarla con su presencia en el sector de los combustibles.