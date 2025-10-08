Primera etapa de la licitación

Siete ofertas para la concesión de la "Ruta del Mercosur", que incluye el tramo Rosario-Victoria

Este miércoles fue la apertura de los sobres para la licitación de la primera etapa del proyecto “Red Federal de Concesiones", para el trayecto de 741 kilómetros que abarca a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe en el trayecto correspondiente al Puente Nuestra Señora del Rosario.