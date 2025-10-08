Siete ofertas para la concesión de la "Ruta del Mercosur", que incluye el tramo Rosario-Victoria
Este miércoles fue la apertura de los sobres para la licitación de la primera etapa del proyecto “Red Federal de Concesiones", para el trayecto de 741 kilómetros que abarca a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe en el trayecto correspondiente al Puente Nuestra Señora del Rosario.
La primera etapa del proyecto nacional de concesión de trazas viales comprende el Puente Rosario-Victoria, oficialmente denominado Puente Nuestra Señora del Rosario. Crédito: Archivo / Fernando Nicola (dron).
La licitación para el corredor vial conocido como la "Ruta del Mercosur" avanzó este lunes con la apertura de los sobres en la que siete empresas manifestaron su interés formal para manejar el trayecto compuesto por 741 kilómetros, que abarcan a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.
Las ofertas fueron presentadas por Autovía Construcciones y Servicios S.A.; Coyserv S.A.; Obring S.A.; Rovella Carranza S.A.; Panedile Argentina y Benito Roggio e hijos S.A.
Se trata de la Etapa I del proyecto “Red Federal de Concesiones", bajo el modelo de participación privada. Las propuestas conocidas este lunes corresponden al tramo inicial que engloban los corredores Oriental y Conexión, sobre rutas nacionales como la 12, 14, 135, A‑015, 117 y 174. Las posteriores fases tienen contemplan más de 8.000 kilómetros adicionales.
El llamado Tramo Conexión licitado.
La licitación para la concesión del tramo de la Ruta Nacional N°174 comprendido desde el fin del distribuidor del empalme de la Ruta Nacional N°A-008 en Rosario, Santa Fe, y el empalme de la Ruta Provincial N°11 en Victoria, Entre Ríos.
El Ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó las novedades del proceso licitatorio desde los Estados Unidos, donde lidera reuniones con representantes del Tesoro norteamericano y otros actores clave para el financiamiento internacional del país.
El ministro consideró que la concesión de la Ruta del Mercosur valoró el respaldo que inversores privados están dando al proyecto. "El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas", escribió en un posteo en su cuenta de la red social X.
La publicación de Caputo en X.
Luego, el Ministerio de Economía indicó en un comunicado: "En este esquema, son los capitales privados los que invierten en la operación y mantenimiento de la traza, lo que genera ahorro al Tesoro Nacional".
"Además, el privado no abona ningún canon, permitiendo así que los procesos sean más eficaces y transparentes y que la gestión de las rutas nacionales sea autosustentada por los ingresos de peaje", completó la cartera que conduce Caputo.
El proyecto forma parte de la estrategia oficial para reducir la participación estatal en la ejecución y mantenimiento de infraestructura vial nacional. En ese sentido, el vocero Manuel Adorni, también dio a conocer el resultado resaltando: "Se termina el modelo de despilfarro, corrupción y abandono de la obra pública. El sector privado hará todo aquello que pueda hacer mejor que el Estado".
Corredor clave
La denominada ruta del Mercosur se trata de un corredor clave para el comercio internacional que gestiona el Estado por medio de Vialidad Nacional desde abril pasado, tras el vencimiento del contrato que tenía Caminos del Río Uruguay.
La apertura del concurso se hizo a principios de junio y el Gobierno cambió dos veces la fecha de la licitación: primero iba a ser el 5 de agosto; luego paso para el 8 de septiembre y finalmente fue fijada para este miércoles.
El llamado Tramo Oriental licitado.
Se estableció que en un plazo máximo de 12 meses se transferirán las rutas nacionales a los nuevos operadores, mediante concesión con esquema de peaje.
La licitación en cuestión se presentó mediante la Resolución 29/2025 publicada este lunes 3 de junio en el Boletín Oficial de Nación, con firma de Luis Octavio Pierrini, secretario de Transporte de Nación.
Parte de la trazada de la Ruta 174 se ubica en el documento oficial dentro del llamado “Tramo Conexión” del bautizado Proyecto “Red Federal de Concesiones- Etapa 1” publicado en enero de este año.
En lo que respecta al Tramo Conexión, Transporte lo describe como “de importancia estratégica a nivel regional, y para el desarrollo económico, social y logístico del país en general”.
La resolución define también el llamado Tramo Oriental, que cuenta con otros cinco tramos, dos de ellos nombrados previamente: en las rutas 12 y 14, descrito como de “suma importancia, no solo para la región del Litoral argentino sino para todo el MERCOSUR, al conectar tres de las cuatro naciones miembros de ese organismo intergubernamental por vía terrestre, además de incluir en su traza la conexión a la Represa Binacional Salto Grande”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.