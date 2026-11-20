Nueva Vicentin Argentina puso en marcha un plan de inversiones por aproximadamente USD 100 millones entre 2026 y 2027, en el marco de su proceso de recuperación industrial y comercial.
Nueva Vicentin anunció inversiones por USD 100 millones
La compañía informó avances en su recuperación industrial y comercial, con mejoras operativas, mayor producción, crecimiento del empleo y pagos a acreedores.
A casi un año del inicio de su nueva etapa de gestión, bajo la conducción del Grupo Grassi, la compañía señaló que el programa apunta a la mejora, modernización y puesta a punto de sus activos industriales.
El plan incluye la recuperación de tareas de mantenimiento postergadas y mejoras destinadas a incrementar la confiabilidad operativa, la seguridad y la eficiencia de las instalaciones.
La empresa también prevé cerrar 2026 con el mayor volumen de producción registrado en cada una de sus plantas desde la campaña 2017/18, lo que consolidaría la recuperación de su capacidad industrial y el aprovechamiento de sus instalaciones.
“Asumimos el desafío de recuperar una compañía con un enorme potencial industrial y humano. En menos de un año logramos normalizar las operaciones, recuperar capacidad productiva y avanzar en el cumplimiento de nuestros compromisos”, señaló Mariano Grassi, presidente de Nueva Vicentin Argentina.
Según informó la compañía, la dotación efectiva del conjunto de empresas, incluidas las incorporadas a partir de la adquisición de Vicentin, pasó de 1.201 colaboradores en diciembre de 2025 a 1.319 en octubre de 2026, con un crecimiento del 9,8%.
En paralelo, se normalizó el pago íntegro y en término de los salarios, se regularizaron deudas por $650 millones correspondientes a cuotas sindicales e intereses y se abonaron otros $60 millones por diferencias de gratificaciones de 2024 y 2025.
La compañía indicó además que el ausentismo promedio de los cuatro establecimientos relevados se redujo del 9,38% en 2025 al 5% en 2026, dentro de un proceso de transformación cultural enfocado en seguridad, cercanía con los equipos, desarrollo de liderazgos y gestión por objetivos.
Otro eje de la gestión fue el cumplimiento del acuerdo de cramdown: a fines de octubre de 2026, Nueva Vicentin Argentina canceló acreencias por más de USD 40 millones y proyecta alcanzar los USD 75 millones al cierre del año.
La empresa precisó que la denominada Opción A, que permite cancelar hasta el 200% de las acreencias mediante el abastecimiento de soja, registró entregas por 2,9 millones de toneladas provenientes de productores y fideicomisos.
La normalización de las operaciones también permitió recuperar continuidad y previsibilidad en las relaciones comerciales, tanto en el mercado local como en el internacional, apoyada en la red comercial del Grupo, los equipos incorporados y los acuerdos con Bunge y Cargill.