Congreso Nacional

Farías impulsa una ley para fortalecer a las MiPyME y promover el desarrollo productivo federal

El diputado nacional e integrantes del bloque Provincias Unidas impulsan la iniciativa que permitiría dar una respuesta integral a las dificultades que atraviesan. Contempla medidas de alivio fiscal, regularización de deudas, acceso al financiamiento, previsibilidad tributaria y fortalecimiento de la liquidez empresarial.