Plazo fijo o dólar: qué recomiendan los economistas para los próximos meses

Con un escenario económico atravesado por la incertidumbre, muchos ahorristas se preguntan qué hacer con los pesos disponibles. ¿Conviene apostar al plazo fijo, dejar el dinero en una billetera virtual o refugiarse en el dólar? Para responder a ese interrogante, el economista Germán Rollandi analizó el contexto actual y trazó algunas recomendaciones concretas para los próximos meses.
Según explicó Rollandi, el inicio del año no se comportó como muchos preveían en materia cambiaria. “El dólar que todos esperaban que tuviera un movimiento levemente alcista fue justamente en sentido contrario”, señaló.
En ese marco, el economista indicó que el tipo de cambio se mantiene contenido y con pocas probabilidades de un salto significativo en el corto plazo. “Está cerca de los 1400 pesos y parecería que le va a costar quebrar esa barrera, por lo menos en los próximos meses. En marzo viene la cosecha gruesa, la liquidación se va a anticipar y hasta junio vamos a ver un dólar quieto”, afirmó.
Del otro lado, el problema sigue siendo la inflación. Rollandi advirtió que no desacelera al ritmo que necesita el Gobierno ni el bolsillo de la gente. “Muchos esperaban una inflación por debajo del primer trimestre del año pasado, que fue 7,9, pero vamos a estar probablemente por encima del 2 y medio en los próximos meses, con tasas mensuales del 2,5”, explicó.
Un dólar sin sobresaltos condiciona las decisiones de inversión de los ahorristas.
Tasas de interés yeconomíaplanchada
El economista describió un escenario de bajo nivel de actividad, lo que limita la posibilidad de ofrecer tasas demasiado altas. “Las tasas de interés hoy por hoy tampoco están tan elevadas porque el nivel de actividad económica no las permitiría demasiado elevadas”, sostuvo.
En ese marco, señaló la encrucijada que enfrenta el Gobierno: “La pregunta que se hace el Gobierno es, ¿para dónde voy? ¿Subo la tasa para bajar la inflación o bajo la tasa para que la actividad económica empiece a repuntar?”. Esa definición, indicó, será clave para las decisiones de inversión en los próximos meses.
Rollandi resumió el panorama actual como un combo de “actividad económica planchada y muy a la baja, con dólar tranquilo y tasas de interés que van a ir oscilando para arriba y para abajo”, lo que obliga a ser prudentes.
¿Plazo fijo,billetera virtualo algo más?
Ante este contexto, el economista fue claro sobre qué hacer hoy con los pesos. “Por el momento lo mejor sigue siendo tasa de interés. Fíjense en su banco qué tasa de plazo fijo le paga y compárenla con la inflación”, recomendó. La mayoría de los analistas, recordó, ubican la inflación anual en torno al 23%.
“Si su banco les cubre esa tasa de inflación y les da un poco más, vayan al plazo fijo”, afirmó. También destacó el rol de las billeteras virtuales: “Hoy por hoy están rindiendo muy similar al plazo fijo, algunas incluso un puntito por encima. Mantener el saldo en la billetera, ir pagando las cuentas y dejar la plata inmovilizada también da un rendimiento que no es menor”.
El uso de billeteras virtuales crece como opción para resguardar pesos en el corto plazo.
Sobre opciones más arriesgadas, fue cauto. “Los fondos comunes de inversión ya son una alternativa más riesgosa. El Merval cayó 8% desde principio de año y al mercado de valores le está costando repuntar”, explicó. También mencionó el retroceso de los bonos, ligado a la suba del riesgo país.
Finalmente, llamó a la tranquilidad y a mirar alternativas menos conocidas. “Uno no necesariamente tiene que hacer un plazo fijo en su propio banco. Puede comparar tasas en otros bancos, incluso sin ser cliente”, explicó, y concluyó: “De acá a junio quédese tranquilo, haga un plazo fijo o deje la plata en una billetera virtual y esté atento a qué sendero elige el Gobierno”.