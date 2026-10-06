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La pesca pierde impulso en la segunda parte del año: la producción acumula tres meses en baja

El IPI pesquero todavía muestra un crecimiento de 39,7% en los primeros ocho meses, pero buena parte de ese resultado se explica por junio y julio, que compararon contra la paralización de 2025. Antes de esos dos meses, el avance acumulado era de sólo 9,8%.