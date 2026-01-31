#HOY:

Por la caída del oro

En enero, hubo una fuerte pérdida de reservas del Banco Central de la República Argentina

El BCRA cerró enero con reservas en baja por el desplome del oro. Sin embargo, logró un saldo positivo en sus compras diarias, acumulando u$s1.100 millones.

Este viernes hubo una baja del 9% en el precio del oro.Este viernes hubo una baja del 9% en el precio del oro.
Las reservas del Banco Central sufrieron una fuerte caída en el último día de enero como consecuencia de la baja del 9% en el precio del oro y los ajustes habituales de cierre del período por parte de las entidades financieras, que luego se revierten el lunes.

Igual, el Central logró su 20° rueda compradora y acumuló compras por más de u$s1.100 millones durante el primer mes del año.

Banco Central de la República Argentina. Crédito: NA / Archivo.Banco Central de la República Argentina. Crédito: NA / Archivo.

Las reservas se hundieron más de u$s1.700 millones y perforaron los u$s45.000 millones, producto de la fuerte caída del oro.

La autoridad monetaria compró este viernes u$s23 millones y cerró la semana con un saldo positivo de u$s179 millones, mientras que en enero acumuló un verde de u$s1.157 millones.

Pese a las compras que realizó el Central bajo su programa de atesoramiento de reservas, las reservas brutas internacionales cerraron este viernes en u$s44.502 millones, ya que las reservas se hundieron u$s1.738 millones.

No obstante, el balance mensual los activos finalizó enero con un crecimiento de u$s3.337 millones.

Acompañando el programa de atesoramiento de activos, los bonos acumularon subas durante enero, pese a las bajas marginales de las últimas dos ruedas del mes.

