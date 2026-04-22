El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de un nuevo esquema de subsidios para la compra de garrafas, que se implementará mediante un sistema de reintegro directo a los usuarios. La medida está orientada a hogares que no cuentan con acceso a la red de gas natural y busca garantizar el acceso a un insumo básico en sectores vulnerables.
Reintegro para la compra de garrafas: a quién alcanza y cómo será el pago del subsidio
El Gobierno nacional implementó un nuevo sistema de devolución para la compra de garrafas destinado a hogares sin acceso a gas natural. El beneficio se gestionará a través de un registro oficial y se acreditará por medios electrónicos.
El nuevo mecanismo reemplaza progresivamente al anterior Programa Hogar y se integra dentro del régimen de subsidios energéticos focalizados. A diferencia del esquema previo, el beneficio se percibirá como una devolución del dinero tras la compra, lo que apunta a mejorar la transparencia y la eficiencia del sistema.
A quiénes alcanza
El programa está dirigido a usuarios residenciales que utilizan garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) en sus viviendas y que no están conectados a la red de gas natural.
Según se informó, el Estado fijó un monto de reintegro que ronda los $9.593 por cada garrafa de 10 kilos adquirida. Este valor cubre una parte del precio de mercado, que actualmente es superior, por lo que el beneficio actúa como un subsidio parcial.
El esquema contempla un límite de consumo subsidiado, que en los meses de invierno podría alcanzar hasta dos garrafas mensuales por hogar, dependiendo de la zona y la situación socioeconómica.
Para acceder, los hogares deberán cumplir con ciertos criterios de ingresos y condiciones patrimoniales. Entre ellos, se evalúa que los ingresos del grupo familiar no superen determinados umbrales y que no posean bienes considerados incompatibles con el beneficio, como vehículos de alta gama o de reciente adquisición.
El objetivo, según explicaron fuentes oficiales, es focalizar la asistencia en los sectores de menores recursos, priorizando a quienes dependen exclusivamente de la garrafa para cocinar o calefaccionarse.
Inscripción y modalidad de pago del beneficio
El acceso al reintegro requerirá la inscripción en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), una plataforma oficial en la que los usuarios deberán cargar sus datos socioeconómicos.
Quienes ya percibían el subsidio a través del Programa Hogar deberán actualizar su información para continuar dentro del sistema, mientras que los nuevos beneficiarios podrán anotarse cuando se habilite el registro, previsto de manera progresiva desde mayo.
Uno de los cambios centrales es la modalidad de pago. El reintegro se acreditará a través de transferencias bancarias o billeteras virtuales, e incluso podría aplicarse como descuento directo al momento de la compra en algunos casos.
Además, el esquema tendrá carácter retroactivo para las compras realizadas desde abril, lo que implica que quienes cumplan con los requisitos podrán recibir la devolución correspondiente una vez completado el trámite de inscripción.
Desde el Gobierno señalaron que este sistema busca reducir intermediaciones y asegurar que el subsidio llegue de manera directa al usuario final, evitando distorsiones en los precios o en la cadena de comercialización.