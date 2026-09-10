El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto de 2026, uno de los principales datos económicos de la jornada. El organismo tiene previsto difundir el informe con la variación de los precios registrada durante el octavo mes del año y sus principales aperturas.
Inflación de agosto: el INDEC publica este jueves el IPC, qué dicen las estimaciones privadas
El Instituto Nacional de Estadística y Censos difundirá este jueves el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a agosto. El dato oficial permitirá conocer cuánto aumentaron los precios durante el mes y cómo quedó la variación acumulada e interanual.
El dato permitirá conocer cuánto aumentó el nivel general de precios respecto de julio y cuál fue la evolución de la inflación acumulada durante 2026. También se podrá observar la variación interanual, es decir, cuánto subieron los precios en los últimos doce meses.
La publicación forma parte del calendario oficial de difusión de estadísticas del INDEC. El organismo había establecido el 10 de septiembre como fecha para presentar el informe correspondiente a agosto.
Qué dato publicará el INDEC este jueves
El IPC mide la variación de los precios de los bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares. Desde 2017, el indicador tiene cobertura nacional y presenta resultados para el total del país y para las seis regiones estadísticas: Gran Buenos Aires, Pampeana, Noreste, Noroeste, Cuyo y Patagonia.
El informe de agosto permitirá conocer, en primer lugar, la variación mensual del índice. Ese porcentaje muestra cuánto se modificó el nivel general de precios entre julio y agosto.
A partir de ese resultado también se podrá actualizar la inflación acumulada en los primeros ocho meses de 2026 y la variación interanual. Estos dos datos son relevantes para analizar la evolución de los precios a lo largo del año y compararla con períodos anteriores.
Además del número general, el informe del INDEC presenta la evolución de las distintas divisiones que componen la canasta utilizada para calcular el IPC. De esta manera, el dato permite identificar qué grupos de bienes y servicios tuvieron mayores variaciones durante el mes y cuáles registraron aumentos menores.
El organismo también publica información diferenciada entre bienes y servicios y distintos niveles de apertura de la canasta. El objetivo es mostrar con mayor detalle cómo se conformó la variación del índice general.
Cómo llegó la inflación al dato de agosto
El último dato oficial disponible antes de la publicación de agosto corresponde a julio. Según el INDEC, el IPC registró una variación mensual del 2,1% en ese mes.
Julio había mostrado así una aceleración respecto de junio, cuando el índice había registrado una suba mensual del 1,9%.
La evolución mensual del IPC durante los meses previos permite observar el recorrido de los precios en la primera parte del año. Sin embargo, el dato de agosto será el que determine cómo continuó esa trayectoria y qué componentes explicaron la variación durante el mes.
El resultado oficial también será utilizado como referencia para diferentes indicadores y cálculos que toman como base la evolución de los precios. Por eso, además del porcentaje general, adquiere importancia la composición del índice.
Qué hay que mirar cuando se conozca el número
Una vez publicado el informe, el dato central será la variación mensual del IPC. Pero para entender qué ocurrió con los precios durante agosto será necesario observar también las diferentes divisiones de la canasta.
El informe del INDEC permite conocer la evolución de rubros como alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, equipamiento y mantenimiento del hogar, salud, transporte, comunicaciones, recreación y cultura, educación, restaurantes y hoteles, entre otros.
Cada una de esas divisiones tiene una participación diferente dentro del índice. Por eso, un aumento importante en un determinado rubro no necesariamente significa que haya tenido el mismo impacto sobre el resultado general.
También será importante observar la diferencia entre bienes y servicios. El INDEC publica ambas aperturas dentro de sus estadísticas de precios y permite analizar cómo evolucionaron durante el período.
Otro dato que se podrá actualizar con el informe de agosto será la variación interanual. Este indicador compara el nivel de precios registrado en agosto de 2026 con el de agosto de 2025 y permite dimensionar la evolución de los precios en un período de doce meses.
El calendario oficial del INDEC
La publicación del IPC de agosto estaba prevista para este jueves 10 de septiembre, de acuerdo con el calendario oficial de difusión de estadísticas del INDEC. El organismo establece previamente las fechas en las que presenta sus principales indicadores económicos.
El informe se incorpora luego al sistema de estadísticas de precios del organismo, donde también pueden consultarse las series históricas del IPC y sus diferentes aperturas.
El INDEC cuenta además con un visualizador de indicadores de precios que permite comparar las variaciones mensuales e interanuales del IPC y otros indicadores elaborados por la Dirección Nacional de Estadísticas de Precios.
La publicación de agosto permitirá, por lo tanto, actualizar la fotografía de la inflación argentina y completar el registro correspondiente a los primeros ocho meses de 2026.
El dato oficial será especialmente relevante para conocer si la variación mensual se mantuvo en niveles similares a los registrados durante los meses anteriores y cuáles fueron los rubros que más incidieron en el resultado.
A las 16, con la publicación del informe del INDEC, se conocerá el porcentaje definitivo de inflación de agosto.