Datos oficiales

Inflación de agosto: el INDEC publica este jueves el IPC, qué dicen las estimaciones privadas

El Instituto Nacional de Estadística y Censos difundirá este jueves el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a agosto. El dato oficial permitirá conocer cuánto aumentaron los precios durante el mes y cómo quedó la variación acumulada e interanual.