Compras modestas

Las promociones no alcanzaron para que haya más regalos en el Día de la Madre

Según un relevamiento, más del 80% de los comercios aplicó descuentos y cuotas sin interés, pero las ventas no lograron repuntar: el gasto promedio de los regalos alcanzó los $37.000, un 16,7% menos que el año pasado.