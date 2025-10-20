Las promociones no alcanzaron para que haya más regalos en el Día de la Madre
Según un relevamiento, más del 80% de los comercios aplicó descuentos y cuotas sin interés, pero las ventas no lograron repuntar: el gasto promedio de los regalos alcanzó los $37.000, un 16,7% menos que el año pasado.
Una cascada de promociones, cuotas sin interés, descuentos cruzados, reintegros. Todo eso desplegaron los comercios minoristas en las semanas previas al Día de la Madre. Pero no alcanzó para recomponer las ventas, que siguen la dinámica de caída en minoristas pymes.
Aunque el ticket promedio se ubicó en $37.124 –casi un 10% más que en 2024–, si se lo ajusta por inflación, la pérdida es contundente: el gasto real cayó 16,7%. “Las familias destinaron menos dinero que el año pasado para celebrar el Día de la Madre”, apuntó el informe.
Índice de ventas por año en el Día de la Madre, según CAME.
El 83,5% de los negocios encuestados apeló a promociones. Tarjetas, cuotas, descuentos en efectivo, ofertas cruzadas con bancos o por cantidad. Pero no fue suficiente para recuperar el nivel. “La pérdida de poder adquisitivo y la falta de estímulos comerciales condicionaron la demanda”, concluye la entidad.
Los comerciantes, segun CAME, indicaron en un 41,7% que las ventas fueron lo esperado. Otro 35% dijo que estuvieron por debajo. Solo el 23% logró superar sus previsiones. La prudencia mandó. En muchos casos, se vendió stock viejo. En otros, directamente se privilegió el volumen por sobre la ganancia: “Trabajamos casi al costo”, deslizaron varios dueños de negocios.
Rubro por rubro
Solo uno de los seis sectores relevados por CAME registró crecimiento real frente al año anterior. Fue el de Electrodomésticos, artefactos del hogar y equipos de audio y video, que trepó 0,6%. El resto mostró retrocesos: Cosmética y perfumería cayó 5,6%; Equipos y accesorios tecnológicos, -3,2%; Indumentaria, -3,3%; Calzado y marroquinería, -1,9%; y Librería, -6,3%.
Indumentaria. Aunque aportó algo de movimiento, no logró revertir la tendencia bajista. Los comercios aplicaron desde sorteos hasta ruletas de descuentos, pasando por reintegros y cuotas. Pero la demanda priorizó prendas de bajo costo. “Las ventas fueron aceptables en volumen, pero insuficientes en rentabilidad”, sintetizaron desde CAME.
Ticket promedio de ventas por rubro, según CAME.
Cosmética y perfumería. El clima jugó a favor. A diferencia del año pasado, el tiempo acompañó y la gente salió. Pero ni así. El rubro anotó una caída real del 5,6%. Hubo más gente, más promociones, más tarjetas… menos ganancia.
Librería. Fue el rubro más golpeado, con una baja del 6,3%. El público optó por regalos más accesibles. Agendas, papelería económica, algún libro de bajo precio. La mayoría de los comerciantes coincidió: “El movimiento recién se activó sobre el fin de semana”. Muchos hablaron de un alivio gracias al bono provincial en algunas provincias, pero insuficiente para cambiar la tendencia.
Margen de las estrategias
La financiación con tarjetas volvió a ser el salvavidas de muchos rubros. Pero también la ancla. “Las promociones bancarias resultaron clave para sostener el movimiento”, admite el informe. Aunque eso implicó resignar ganancias: “Muchos comercios señalaron que los costos financieros de estas operaciones reducen significativamente los márgenes”.
En el caso de Electrodomésticos, que tuvo el único desempeño positivo del relevamiento, la recuperación fue tibia y se apoyó en cuotas y adelantos de bonos provinciales. Algunos locales prefirieron ofrecer descuentos en efectivo antes que asumir los intereses de la financiación. Otros, directamente, perdieron rentabilidad por vender con tarjeta.
Variación interanual de ventas en el Día de la Madre, según CAME.
La tecnología, por su parte, tuvo una leve mejora: -3,2% interanual, lejos del desplome del 15,6% que había mostrado el año anterior. El consumo se concentró en productos de menor valor: auriculares, fundas, cargadores. “El volumen no compensó la pérdida de rentabilidad”, lamentaron desde el sector.
En Calzado y marroquinería, la caída fue de 1,9%. Con promociones que absorbieron los márgenes, y estrategias como regalos menores por cantidad, el rubro se mantuvo a flote. Pero no pasó de eso. “No hay plata”, fue la frase que más se repitió en los testimonios según el informe, concluyendo que el público busca ofertas antes que novedades.
