Tasa de Uso de Aeroestación (TUA) doméstica: el Gobierno, por medio del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), dolarizó y elevó el cargo para vuelos de cabotaje a US$9.
El Gobierno dolarizó la tasa de uso de aeroestación para vuelos de cabotaje
El nuevo cuadro tarifario forma parte del acuerdo para prorrogar el contrato de Aeropuertos Argentina 2000, que prevé millonarias inversiones hasta 2031.
La medida comenzará a aplicarse desde diciembre y 60 días corridos después de su publicación en el Boletín Oficial, y su equivalente en pesos dependerá del tipo de cambio vigente al momento del cobro.
La Resolución 69/2026 fija el valor máximo de la TUA doméstica en US$9, frente al tope anterior de $5.685, informado como unos US$3,70. Al expresarse en dólares, el importe en moneda local variará según la cotización al momento del pago.
El cargo corresponde al uso de las instalaciones aeroportuarias y, por lo general, está incorporado en el precio final que pagan los pasajeros, por lo que su actualización podría trasladarse al costo de los vuelos, aunque el impacto dependerá de la política comercial de cada aerolínea.
Motivos oficiales y efectos para aerolíneas
“Preservar la estabilidad del valor de la contraprestación, evitar adecuaciones nominales recurrentes y contribuir a la sostenibilidad de los ingresos de la concesión”, dijo el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) respecto de la dolarización.
La resolución también actualiza tarifas para vuelos internacionales y regionales: la TUA internacional quedará entre US$39,66 y US$57 según la categoría aeroportuaria, y la regional en US$25,16.
Además, el nuevo cuadro incorpora una reducción del 30% en los cargos por aterrizaje y estacionamiento de aeronaves internacionales que antes estaba condicionada a un acuerdo entre ORSNA, IATA y Aeropuertos Argentina 2000; con la modificación, el descuento pasa a formar parte del valor general de las tarifas sin depender de esa condición.
Extensión de contrato e inversiones
La actualización se inscribe en una renegociación más amplia del contrato con Aeropuertos Argentina 2000, vinculada a la Decisión Administrativa 27/2026, aprobada el 28 de septiembre, que contempla extender la concesión hasta 2049 con opción a sumar siete años hasta 2056. Como contrapartida, la concesionaria deberá realizar inversiones por US$600 millones antes del 31 de diciembre de 2031.
La empresa administra 35 Aeropuertos —entre ellos Aeroparque Jorge Newbery, Ezeiza y Córdoba— concentra alrededor del 90% del tráfico y registró un tránsito cercano a 43 millones de pasajeros anuales, con una estructura de unos 2.100 empleados.
Para los usuarios, la consecuencia inmediata será la subida y la dolarización de la TUA doméstica, cuyo monto en pesos se determinará según la cotización del dólar en el momento de cobro.