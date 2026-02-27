YPF impulsó un repunte en la venta de combustibles

La venta de los combustibles repuntó mínimamente en enero respecto a diciembre de 2025, pero el leve ascenso resulta positivo a la hora del análisis. YPF, la petrolera nacional, fue la que marcó el rumbo en ventas e impulsó al mercado.
Los despachos de combustibles superaron a un diciembre deprimido e hicieron crecer las comercializaciones interanuales de la mano de la petrolera estatal.
La venta de los combustibles repuntó mínimamente en enero respecto a diciembre de 2025, pero el leve ascenso resulta positivo a la hora del análisis. YPF, la petrolera nacional, fue la que marcó el rumbo en ventas e impulsó al mercado.
Al respecto, la petrolera estatal expandió un 4,01% sus ventas de combustible y despachos de forma interanual, lo cual fue clave para que el mercado cerrara el mes con un leve repunte, pero la suba se dio al fin. Ésta fue del 0,11%, pese a la caída en comparación con el mes de diciembre del año pasado.
Tal como indica el relevamiento mensual de Surtidores, el medio de las estaciones de servicio, “la venta de combustibles al público interanual en Argentina volvió a crecer en enero de 2026”.
En tal sentido, los números muestran que se comercializaron 1.423.721 m³, frente a los 1.422.211 m³ del mismo mes de 2025. Tales datos muestran que el aumento fue del 0,11% interanual. Y, en relación con el mes anterior, la demanda mermó de forma considerable, marcando un 5,33% menos.
En este caso, el consumo de combustibles Premium sigue creciendo como venía ocurriendo en 2025. Así, la nafta Premium creció 5,60% interanual y el gasoil Grado escaló 3,745%. Por su parte, la demanda de nafta súper bajó 0,64% y el diésel Grado 2 lo hizo en 6,83%.