La UTN Santa Fe tiene nuevo decano

El ingeniero Alejandro Tóffolo fue electo como nuevo decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Santa Fe para desempeñarse en el periodo 2025-2029.
Se trata del ingeniero Alejandro Tóffolo, que ahora se desempeña en la UTN Nacional. Será el sucesor de Eduardo Donnet que culmina su mandato en diciembre.
Este martes la asamblea universitaria de la UTN Facultad Regional Santa Fe lo eligió en segunda vuelta por el 56% de los votos, con 45 sufragios.
La otra candidata propuesta fue la Dra. Eva Casco, actual vicedecana, quien obtuvo 35 votos. Hubo uno en blanco.
El Ing. Tóffolo se graduó en 2002 de la carrera de Ingeniería en Sistemas de información de la UTN Santa Fe y actualmente es secretario de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad Tecnológica Nacional (Rectorado). Es docente del Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información y se desempeñó en distinto puestos de la administración pública y privada en temas vinculados a la informática.
Con este resultado, se convierte en el primer egresado del Departamento en Ingeniería en Sistemas de Información de la UTN FRSF en acceder al cargo de decano.
La asamblea universitaria está integrada por los representantes de los departamentos de la Facultad (Sistemas de información, Mecánica, Eléctrica, Industrial, Civil y Materias Básicas) y los integrantes del Consejo Directivo. En total son 81 asambleísta, 37 representantes por el claustro docente, 21 por el claustro estudiantil, 15 por el claustro graduados, 6 directores de departamento y un representante del claustro no docente, más el decano actual, ingeniero Eduardo Donnet.
Donnet había sido electo en 2021 y finalizará su mandato el 20 de diciembre de este año.
