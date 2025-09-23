La UTN Santa Fe elige este martes al nuevo decano para el período 2025-2029
La asamblea universitaria se reúne a las 19.30 para elegir a las nuevas autoridades de la Facultad Regional Santa Fe. Se presentan dos candidatos al decanato: el ingeniero Alejandro Tóffolo y la actual vicedecana, Eva Casco.
La UTN Santa Fe elige nuevas autoridades. Crédito: El Litoral
Los postulantes a la conducción de la Facultad son dos. Por un lado, el ingeniero Alejandro Tóffolo, graduado en Ingeniería en Sistemas por la UTN Santa Fe y actualmente secretario de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la UTN (Rectorado).
Por otro, la doctora Eva Casco, actual vicedecana, ingeniera en Sistemas de Información por la UTN Santa Fe, doctora en Educación por la Universidad Católica de Santa Fe y especialista en Transportes Terrestres por la Universidad Politécnica de Madrid.
Eduardo Donnet culmina su mandato este año y no se volvió a presentar por un nuevo período. Créditos: Luis Cetraro
Cómo es el acto eleccionario
La asamblea universitaria está integrada por representantes de los seis departamentos de la Facultad (Sistemas de Información, Mecánica, Eléctrica, Industrial, Civil y Materias Básicas) y por los miembros del Consejo Directivo.
En total son 80 asambleístas: 37 representantes del claustro docente, 21 del claustro estudiantil, 15 de graduados, 6 directores de departamento y un representante del claustro no docente, más el decano actual, que presidirá la sesión y solo vota en caso de empate.
El procedimiento de elección prevé que, en primera vuelta, el candidato debe alcanzar una mayoría especial de dos tercios de los votos positivos. Si ninguno lo logra, se realiza una segunda vuelta -siempre con voto secreto-, donde resulta electo quien obtenga la mayoría simple.
En una votación posterior, bajo el mismo sistema, se elegirá al vicedecano o la vicedecana. La asamblea sesionará en el Auditorio de la UTN Facultad Regional Santa Fe.
