Donnet termina su mandato

La UTN Santa Fe elige este martes al nuevo decano para el período 2025-2029

La asamblea universitaria se reúne a las 19.30 para elegir a las nuevas autoridades de la Facultad Regional Santa Fe. Se presentan dos candidatos al decanato: el ingeniero Alejandro Tóffolo y la actual vicedecana, Eva Casco.