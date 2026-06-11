La Universidad Nacional del Litoral (UNL) presentó la XVI edición de la Bienal de Arte Joven, que se desarrollará del 12 al 17 de octubre en el Foro Cultural UNL. El evento, organizado junto a la Federación Universitaria del Litoral (FUL), se consolida como una de las principales plataformas culturales para artistas emergentes de Santa Fe y la región, con entrada libre y gratuita.
Comenzó la cuenta regresiva para la XVI Bienal de Arte Joven en la UNL
La Universidad Nacional del Litoral presentó una nueva edición del evento cultural destinado a jóvenes artistas, que se desarrollará del 12 al 17 de octubre en el Foro Cultural, con disciplinas como artes visuales, música, teatro, diseño y literatura.
Creada en 1994, la Bienal se convirtió en un espacio de encuentro interdisciplinario que reúne artes visuales, música, literatura, diseño, teatro, cine y danza, promoviendo la formación, exhibición y participación de jóvenes creadores.
Una política cultural en contexto de crisis
La secretaria de Cultura de la UNL, Lucila Reina, destacó la continuidad del evento en un escenario económico complejo y subrayó su valor como política pública.
“La universidad sigue apostando a la cultura, a pesar de la crisis presupuestaria”, afirmó. En esa línea, remarcó que la Bienal “es un evento único que se realiza cada dos años y que requiere muchísimo esfuerzo de la universidad y de las instituciones que nos acompañan”.
Reina explicó además que la propuesta no se limita a la semana de exhibición, sino que incluye un proceso previo de trabajo territorial. “Es un proceso pedagógico que comienza a partir de este jueves con las inscripciones, pero también con activaciones en escuelas e instituciones”, señaló.
Formación, territorio y participación juvenil
La funcionaria detalló que la iniciativa busca acercar el arte a distintos espacios educativos y sociales. “Vamos a ir a distintas escuelas haciendo activaciones para motivar a los jóvenes a inscribirse”, indicó.
También explicó que el concepto de la Bienal apunta a la construcción colectiva del arte y la cultura: “La idea es plantear el concepto de la Bienal, la Universidad enciende cultura y convertir el espacio en un lugar de habitar lo público y narrar lo común”.
Las disciplinas habilitadas incluyen artes visuales, audiovisuales, escénicas y letras, con inscripciones disponibles a través del sitio oficial de la universidad.
Una política institucional sostenida
La rectora de la UNL, Laura Tarabella, destacó la continuidad del proyecto y su importancia como política universitaria. “Es un derecho y nosotros como universidad pública la venimos sosteniendo”, afirmó. Además, subrayó que la Bienal “es una marca registrada para la ciudad de Santa Fe y para la región”.
Tarabella recordó su vínculo con los orígenes del evento: “En el año 1994 era estudiante y desde entonces la Bienal fue creciendo y ampliando sus disciplinas”.
En relación con el carácter interdisciplinario, señaló: “Es un evento cultural importantísimo donde las distintas disciplinas conviven y convergen”. También destacó la incorporación de nuevas herramientas: “Está la experiencia híbrida y los desarrollos tecnológicos aplicados al arte. Enseñamos y aprendemos fuera del concepto tradicional de aula”.
El rol estudiantil y el voluntariado
Desde el ámbito estudiantil, la voluntaria María Victoria Olivera valoró la participación activa de los jóvenes en la organización y difusión del evento.
“Me parece muy importante que los estudiantes nos hagamos parte de estas actividades, para demostrar que la universidad no se apaga, sino que también sale a la sociedad”, expresó.
Olivera destacó además la respuesta de la comunidad universitaria: “Tuvimos una muy buena convocatoria y venimos haciendo estas activaciones desde hace tiempo”.
Sobre la inscripción a los concursos, explicó: “A partir de hoy se habilitan las inscripciones, que estarán abiertas durante un mes y disponibles en la página de la Bienal y de la Federación Universitaria”.
La XVI Bienal de Arte Joven se prepara así para una nueva edición que busca fortalecer el vínculo entre universidad, cultura y territorio.