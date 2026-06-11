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Comenzó la cuenta regresiva para la XVI Bienal de Arte Joven en la UNL

La Universidad Nacional del Litoral presentó una nueva edición del evento cultural destinado a jóvenes artistas, que se desarrollará del 12 al 17 de octubre en el Foro Cultural, con disciplinas como artes visuales, música, teatro, diseño y literatura.