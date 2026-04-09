Reporte del último año de secundaria

Se agrava el ausentismo estudiantil: el 45% falta al menos 15 días por año en Santa Fe

El ausentismo creció 11 puntos en solo dos años en la provincia y aumentó en todas las jurisdicciones. A nivel nacional, el promedio es mayor: el 51% de los estudiantes falta 15 días o más por año. Los directores lo consideran un problema entre "moderado y serio".