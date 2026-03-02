Ciclo lectivo 2026 en Santa Fe

Este lunes abren todas las escuelas y el Gobierno busca garantizar 185 días de clases

El ciclo lectivo comienza el 2 de marzo en toda la provincia. El gobernador Maximiliano Pullaro pidió a las familias que envíen a sus hijos a las aulas y ratificó que están dadas las condiciones para iniciar el año escolar con normalidad.