Elecciones en la FCJS

El claustro de profesores ratifica el apoyo al decanato

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) de la UNL dio inicio a su cronograma electoral para la renovación de autoridades.

 21:32

El pasado viernes 3 de octubre, se llevaron a cabo las elecciones de Consejeros Directivos por el claustro de profesoras y profesores (Titulares y Adjuntos) para el período 2026–2029.

La actual decana, Claudia Levin. Créditos: Guillermo Di Salvatore

Los comicios se desarrollaron con una amplia participación y arrojaron un resultado contundente: un 97% de apoyo a la lista propuesta por el decanato.

Un Hecho Histórico que Continúa Este proceso electoral, que determinará autoridades hasta el 2029, se inscribe en un momento histórico para la FCJS. La primera gestión liderada por una decana mujer, la Dra. Claudia Levín (elegida unánimemente para el período 2022-2025), rompió una hegemonía masculina de más de 100 de la institución.

El claustro de profesores ratifica el apoyo al decanato. Crédito: Manuel Fabatía

Fechas de elecciones en otros claustros

El cronograma electoral establecido continúa de la siguiente manera:

06 al 09 de octubre: Claustro Estudiantil

13 de octubre: Docentes Auxiliares

14 de octubre: Estamento Nodocente

17 de octubre: Graduados

