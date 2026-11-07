El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Educación, José Goity, inauguraron las obras de intervención integral en el edificio que comparten la Escuela Normal Superior de Comercio Nº 46 “Domingo Guzmán Silva” y la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 442 “Juana del Pino de Rivadavia”. Las obras del Gobierno Provincial se realizaron en el marco del programa Abre Escuela y contaron con una inversión de 993.237.489,82 pesos.
Cómo quedaron las mejoras edilicias del Comercial “Domingo Silva” de Santa Fe
La intervención integral se realizó a través del programa Abre Escuela y demandó una inversión de casi 1.000 millones de pesos al Gobierno Provincial. Los trabajos incluyeron reparaciones en fachadas, cubiertas, aulas, sanitarios y el gimnasio.
La intervención permitió recuperar y poner en valor un edificio emblemático de la ciudad, renovar sus espacios y mejorar las condiciones para las actividades educativas. Las obras resolvieron problemas de humedad y filtraciones en las circulaciones verticales, las fachadas y las cubiertas. Se instalaron nuevas aislaciones, se adecuaron pendientes y desagües pluviales y se repararon muros y otros sectores afectados.
En el interior, se repararon y pintaron muros y cielorrasos de aulas, pasillos y circulaciones. También se restauró integralmente el gimnasio semisoterrado, se reacondicionaron los sanitarios y se intervino el patio cubierto.
Goity sostuvo que la inauguración -realizada el pasado jueves- “marca una manera de hacer las cosas, un reconocimiento y un acompañamiento”. Y añadió: “La educación es un acto colectivo. Siempre lo hacemos con otros, por eso tenemos que construir las condiciones para que los aprendizajes se den. Muchas veces se dijo, pero pocas veces se sostiene con hechos. Hoy es un hecho”.
El ministro también destacó el estado del edificio y el trabajo de sus equipos directivos: “Es una escuela hermosa, con grandes equipos. Juntos trabajamos para recuperar una de las instituciones más emblemáticas de la ciudad de Santa Fe”.
“Llevamos adelante acciones con quienes se comprometen con el sistema educativo. En Argentina atravesamos un momento en el que hablamos mucho, pero lo importante no es imponer una voz, sino concretar hechos que mejoren nuestras condiciones de vida. El Gobierno quiere que los chicos aprendan y todo lo que hacemos apunta a eso. Por eso realizamos obras de infraestructura en toda la provincia”, agregó.
La secretaria general del Ministerio de Educación, María Martín, explicó que las iniciativas responden a una idea del gobernador para recuperar “lo mejor de nuestras tradiciones, como son las escuelas”. Sobre la obra, señaló que la inversión rondó los 1.000 millones de pesos y que la renovación integral “puso al edificio a la altura del orgullo que representa la educación pública”.
Invertir en educación pública
La directora de la Escuela Nº 442, María Julia Miassi, destacó que “vivimos en tiempos en los que lo individual prima sobre lo colectivo. Pero la escuela, por definición, es la refutación más bella de eso. Nada de lo que ocurre aquí es individual”.
El rector de la Escuela Nº 46, Enrique Ruscitti, celebró que “estamos diciendo con hechos que nuestros estudiantes merecen condiciones dignas y que invertir en educación es invertir en las personas”. Por su parte, la directora de la Escuela Nº 46, Aldana Simón, resaltó “el compromiso de toda una comunidad que nunca dejó de creer en su escuela y de trabajar para verla crecer”.
Durante el acto se reconoció la labor de Javier Cruells, docente y director de la Escuela Domingo Silva, y supervisor de la Escuela Juana del Pino de Rivadavia. También recibieron reconocimientos representantes de las cooperadoras y los concejales que fueron alumnos de las instituciones.
Participaron además la ex vicegobernadora y diputada provincial, Gisela Scaglia; la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; el senador por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi; la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, entre otras autoridades y la comunidad educativa del establecimiento.