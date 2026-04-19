Con una cátedra abierta de la empresa que ya lleva su nombre, desde el viernes pasado Enrique Shaw fue nombrado también patrono de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF).
Crece la huella de Enrique Shaw en Santa Fe
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Santa Fe tiene como patrono al empresario argentino que pronto será llevado a los altares.
El argentino que falleció a los 41 años, próximo a ser beatificado, fue un líder empresario con profundo compromiso social y cristiano. Desde su labor como dirigente, promovió una visión de la empresa centrada en la dignidad de la persona, el diálogo y la justicia social. Su legado es una inspiración para quienes se desempeñan en ese ámbito.
Armando De Feo, presidente del Directorio de la UCSF, refirió que la Universidad Católica "ha sido pionera, como institución educativa en la transmisión de sus virtudes personales y sus enseñanzas en el mundo tan especial del empresariado". En este sentido, aludió a la cátedra abierta de la empresa, que lleva su nombre y fue creada poco después de que el Papa Francisco declarara a Enrique Shaw venerable, en abril de 2021.
De Feo destacó que la designación de la unidad académica con el nombre de Enrique Shaw se debió a los principios y valores que este laico llevó a la práctica, encarnando las enseñanzas evangélicas y la Doctrina Social de la Iglesia. "Encomendamos a quien será el primer Beato empresario del mundo toda la obra de esta Facultad de Ciencias Económicas que lleva su nombre y de toda nuestra querida universidad", dijo.
Empresario beatificado
Este acto, calificado por De Feo como de verdadera trascendencia institucional, fue acompañado por el rector de la casa, magister Eugenio Martín De Palma, quien reconoció un vínculo y devoción personal muy fuerte hacia este ya próximo beato contemporáneo, que hoy la Iglesia propone como modelo.
El decano de la FCE, Horacio Alesandria, compartió que, al pensar en la figura de un patrono para la facultad que comulgara con la misión, la visión y los valores de la UCSF, "nos resultó una decisión muy sencilla, no tuvimos mayor problema en advertir que la persona indicada era Enrique".
Y explicó: "El modelo educativo de la universidad incorpora la responsabilidad social, pero muchos años atrás él empezó a gestionar la empresa que le tocó con esta lógica, con estas prácticas y buenos usos, sin que se llamara responsabilidad social. Fue un pionero".
Un modelo a seguir
"Para nosotros, que intentamos formar profesionales de las ciencias económicas con ética, responsabilidad social y vocación de servicio, es una guía y un ejemplo a imitar. Ojalá nuestros graduados puedan desempeñarse en el futuro con los valores que él vivió", manifestó Alesandria.
Una de las nietas, Sara Critto de Eiras pudo estar presente y aludió a su abuelo: "Él quería ser santo, se lo propuso de muy joven, y estas causas nacen para eso, para inspirar a la santidad".
"Es una invitación para que todos seamos santos donde estamos, con lo que tenemos entre manos. Él quería vivir la doctrina social la iglesia, que se enseña en esta universidad, y la identificaba como la promoción del amor al prójimo. Ojalá sirva para que muchos alumnos aspiren, como decía el Papa, no solamente a ser ricos, sino a ser ricos y santos".
Como signo y recordatorio del patrocinio de Shaw sobre la facultad, se bendijo y entronizó un cuadro del inminente beato en el hall correspondiente a la FCE. Se trata de una pintura al óleo, obra del artista Darío Coronel, donada por Sara Shaw, hija de Enrique y madre de Sara Critto de Eiras.
Espacio pensado para empresarios
En este marco, tuvo lugar la charla "Enrique Shaw: inspiración a la santidad", ofrecida por su nieta Sara, y organizada por la Cátedra Abierta de la Empresa Enrique Shaw y la FCE, junto con la Acción Católica de Santa Fe y ACDE-Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa de Santa Fe.
La charla se desarrolló en el Multiespacio UCSF -Moreno 2906- y convocó a un numeroso y variado público entre jóvenes y adultos. Ofreció un acercamiento profundo e inspirador a la figura del próximo beato, explorando su modo de vivir la fe en el trabajo, en la familia y en el compromiso por el bien común. A partir del testimonio cercano de su nieta, los asistentes pudieron entrever algunas claves de su legado humano y espiritual, y reflexionar sobre la santidad en la vida cotidiana. La misma está disponible en el canal UCSFtv de la plataforma YouTube.
La cátedra abierta de la empresa de la UCSF surge del Programa Universidad Empresa, dependiente de la Unidad de Vinculación Tecnológica de la UCSF, y tiene como fin crear canales concretos y eficaces para la vinculación de la universidad con el mundo empresarial. Desde su creación, desarrolló un ciclo de formación, conversatorios y actividades con cámaras empresarias en las ciudades de Santa Fe, Rafaela y Posadas. Actualmente trabaja en su proyección internacional, mediante actividades con la Universidad del Pacífico de Perú y la American University, de Washington, EEUU.