La Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) será sede el próximo lunes de un conversatorio académico destinado a analizar el proyecto de Ley de Libertad Educativa presentado por el Gobierno nacional. El encuentro se propone como un espacio de diálogo plural sobre la iniciativa que plantea derogar la actual Ley de Educación Nacional vigente desde 2006.
UCSF: analizarán el proyecto de Ley de Libertad Educativa en un conversatorio abierto
La Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Santa Fe organiza un encuentro con especialistas para debatir la iniciativa que busca derogar la Ley 26.206. La actividad será el lunes a las 18 en el Aula Magna.
Gisela Muñoz García, secretaria académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UCSF, explicó a CyD Litoral que la intención es "instalar un diálogo plural, académico y riguroso" sobre el tratamiento de este proyecto que atraviesa a toda la sociedad.
Ejes de debate y especialistas
El conversatorio contará con la participación de tres referentes en políticas públicas y educación: la Dra. Claudia Balagué (exministra de Educación de la provincia), el Dr. Carlos Cantero y el Dr. Adolfo Stubrin.
La jornada se estructurará sobre ejes centrales que incluyen:
- El rol del Estado nacional en la garantía de la educación.
- La relación entre la Nación y las provincias en el diseño de políticas.
- Financiamiento educativo.
- Políticas docentes y el rol de los educadores en el nuevo marco legal.
"Es una clase abierta para nuestros estudiantes, pero también para el público en general e instituciones interesadas", detalló Muñoz García. Los asistentes podrán participar en una instancia de preguntas hacia los disertantes para profundizar en el análisis de los artículos propuestos por el Ejecutivo nacional.
Compromiso académico
Desde la Facultad de Filosofía y Humanidades, donde se dicta la carrera de Ciencias de la Educación, señalaron que la función de la universidad es impulsar estos espacios de pensamiento.
"La preocupación principal es instalar el diálogo; es fundamental invitar y ser el espacio propicio para estas conversaciones en un ámbito respetuoso y con un tratamiento serio sobre el proyecto", subrayó la secretaria académica.
Los estudiantes de la carrera ya trabajan el texto de la ley dentro de las diferentes cátedras, por lo que el lunes buscarán integrar esos conocimientos con las exposiciones de los especialistas invitados.