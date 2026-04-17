Debate académico

UCSF: analizarán el proyecto de Ley de Libertad Educativa en un conversatorio abierto

La Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Santa Fe organiza un encuentro con especialistas para debatir la iniciativa que busca derogar la Ley 26.206. La actividad será el lunes a las 18 en el Aula Magna.