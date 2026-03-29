Juicio por jurados: implementación y desafíos de un nuevo sistema
Rodolfo Zehnder, doctor en Ciencia Jurídica por la UCSF, investigó sobre el proceso de selección de jurados implementado para el nuevo sistema judicial santafesino. Su trabajo fue declarado "De interés" por la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe.
El trabajo fue declarado "De interés" por la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe.
Con amplia difusión en Argentina, Brasil y España, el libro editado por la Editorial UCSF se consolida como un aporte relevante al debate jurídico contemporáneo en una temática clave para la administración de justicia. La distinción fue impulsada por el senador provincial por el departamento Castellanos, Alcides Calvo.
El Dr. Rodolfo Zehnder se doctoró en Ciencia Jurídica por la Universidad Católica de Santa Fe. Gentileza UCSF
"Este reconocimiento me halaga y me llena de sano orgullo", expresó el Dr. Zehnder, quien además lo interpretó como una valoración "a una labor científica que demandó mucho tiempo, varios años de trabajo, numerosos viajes y un profundo procesamiento de bibliografía y datos".
El interés del Dr. Zehnder por el sistema de juicio por jurados fue el punto de partida de su investigación doctoral. Según explica, desde el inicio identificó a la selección de los miembros del jurado como un aspecto central de este nuevo modelo. "Siempre pensé que era un tema fundamental: sobre qué bases, por qué métodos y con qué sistemas se seleccionan los jurados", señaló.
En ese sentido, considera que el principal aporte de su investigación radica justamente en el análisis de esa etapa decisiva del proceso. "Es importante saber hasta qué punto los miembros del jurado que no tienen conocimientos jurídicos previos, son capaces de emitir un veredicto de culpabilidad o de no culpabilidad, teniendo en cuenta el parámetro y el ideal de la justicia".
"Ahondar en ese aspecto de la idoneidad de los jurados fue importantísimo para disipar dudas y creo que ese capítulo es clave porque, además, hasta el momento, está muy poco explorado en el país", observó. Este punto, sin dudas refuerza el valor académico y práctico de su obra para quienes ejercen el derecho, investigadores y estudiantes.
Una mirada integral del Derecho
Al mirar en retrospectiva el proceso de investigación, el doctor Zehnder subraya la importancia de la formación recibida en el Doctorado en Ciencia Jurídica de la UCSF. Explica que los distintos módulos de la carrera le permitieron adquirir una visión amplia y compleja del Derecho, enriquecida por el aporte de docentes de destacada trayectoria.
Señala que la combinación entre su experiencia profesional y la formación doctoral fue clave en cuanto que, "todo lo que me brindó el doctorado me sirvió para tener una visión más acabada de cuál debería ser la participación ciudadana en la Justicia", afirma.
Debates y proyección del sistema
A lo largo del proceso doctoral, su mirada sobre el juicio por jurados también fue transformándose. Reconoce que inicialmente tenía una posición crítica y negativa, pero que el estudio profundo lo llevó a valorar sus virtudes, sin dejar de señalar debilidades y desafíos.
En ese marco, insiste en que la selección de los miembros del jurado sigue siendo el principal punto para mejorar y considera que abordar esta cuestión en su investigación fue fundamental para disipar dudas y fortalecer la legitimidad del sistema.
Finalmente, Zehnder vincula el reconocimiento del Senado provincial con el proceso de reforma constitucional en Santa Fe y con la implementación progresiva del juicio por jurados. "Este sistema implica un desafío, pero las experiencias recogidas en las provincias en las que ya se ha implementado son realmente muy satisfactorias".
En ese camino, su trabajo doctoral pretende generar nuevos aportes y líneas de acción para perfeccionar un sistema que implica, sin dudas, un profundo cambio cultural.
Doctorado en Ciencia Jurídica
Con amplia y reconocida trayectoria el Doctorado en Ciencia Jurídica, es una de las propuestas del Departamento de Posgrado de la Universidad Católica de Santa Fe. Acreditado por Coneau y con programa de formación avanzada, promueve la investigación, la reflexión crítica y la excelencia académica en el ámbito del Derecho.
Con una duración de 24 meses de cursado y tres años para la tesis doctoral, ofrece seminarios y talleres orientados al análisis teórico, metodológico y práctico de los grandes desafíos jurídicos contemporáneos, con la guía de docentes y especialistas de destacada trayectoria nacional e internacional.