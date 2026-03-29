Reconocimiento

Juicio por jurados: implementación y desafíos de un nuevo sistema

Rodolfo Zehnder, doctor en Ciencia Jurídica por la UCSF, investigó sobre el proceso de selección de jurados implementado para el nuevo sistema judicial santafesino. Su trabajo fue declarado "De interés" por la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe.