En Santa Fe

Mantovani Florece: arte, educación y cuidado del ambiente cerraron un proyecto de 3 años

La Escuela de Artes Visuales Prof. Juan Mantovani cerró este viernes el proyecto trianual “Mantovani Florece”. Durante la jornada se plantaron cítricos en el patio del edificio histórico y, por la noche, un mapping transformó el portal de ingreso. La propuesta vinculó durante tres años al arte, la educación y el cuidado del ambiente.