La construcción del nuevo edificio de la escuela
técnica Echeverría ya alcanza un 75% de avance
El amplio inmueble, emplazado en Peñaloza al 8400, contará con más de 5.500 m2 cubiertos, un gimnasio semicubierto y espacios educativos amplios y ventilados. Los trabajos presentan un nivel de construcción importante.
La obra fue licitada por el gobierno anterior, pero arrancó con la gestión actual y lleva buen ritmo. Foto: Gentileza
La construcción del nuevo edificio destinado a la Escuela Técnica N° 481 "Esteban Echeverría" (emplazado en Avenida Peñaloza al 8400) avanza a paso firme. Según confirmó el secretario de Obras Públicas de la provincia, Marcelo Pascualón, la obra -que se había licitado durante el gobierno anterior pero no había comenzado- "marchó bien desde el inicio de la gestión actual y ya llega a un 75% de avance".
"Es una obra que iniciamos prácticamente al comienzo de la gestión de Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia, porque si bien estaba licitada, los trabajos no habían empezado. Viene a buen ritmo", detalló Pascualón a El Litoral.
El proyecto contempla la construcción de un edificio de más de 5.500 m2 cubiertos, con 9 aulas-taller, 11 aulas destinadas a clases, biblioteca, sala multimedial, SUM, áreas administrativas, cocina, cantina y comedor. Además, se incluirá un gimnasio cubierto de 900 m2, con vestuarios y sanitarios que podrán utilizarse fuera del horario escolar. La obra la lleva adelante la UTE Coemyc-Pirámide.
"El gimnasio va a poder ser usado en horarios distintos a los del colegio, y tiene todos los servicios incluidos: vestuarios para hombres y mujeres, sanitarios y espacios complementarios", explicó el funcionario.
El proyecto contempla la construcción de un edificio de más de 5.500 m2 cubiertos. Foto: Gentileza
Un modelo "post-pandemia"
Como se recordará, el nuevo edificio escolar de importantes dimensiones forma parte de un grupo de obras conocidas como "escuelas post-pandemia", diseñadas con criterios de ventilación, amplitud y confort ambiental. "Es un modelo que se había licitado durante la gestión anterior, pensado como respuesta al alineamiento post-covid. Son superficies amplias, muy ventiladas e iluminadas, con un sistema constructivo que tiende a la prefabricación", indicó Pascualón.
Y añadió que "el proyecto original se mantuvo en líneas generales y sólo se realizaron adaptaciones en cuanto a la ubicación de algunos espacios para permitir la futura apertura de una calle que está enmarcada en la ordenanza de Ordenamiento Urbano para lo que iba a ser la creación del distrito de Parque Norte".
Desde Obras Públicas dijeron que actualmente los trabajos continúan avanzando en veredas exteriores, cerramientos del predio, instalación eléctrica y de sanitarios.
El sistema combina paneles de hormigón con aislación acústica y térmica en el exterior, y divisiones interiores en steel frame (que es una construcción en seco). Sin embargo, desde la actual gestión provincial se están reorientando las nuevas obras hacia modelos constructivos tradicionales.
"Hemos tratado de ir abandonando estos procesos de steel frame en algunos proyectos nuevos, en pos de lograr construcciones más tradicionales", indicó. Entre las razones, destacó que "una construcción tradicional derrama en forma positiva en las economías locales, permite comprar materiales en corralones o ferreterías de la zona, genera empleo genuino y facilita el mantenimiento futuro".
El secretario también destacó que el proyecto se integra a otras intervenciones urbanas del norte de la ciudad. "En esa zona está en marcha una de las obras del Acuerdo Capital, que es la continuidad de avenida Peñaloza. Además, la escuela tendrá veredas, cerramiento perimetral, tratamiento de espacios verdes y una plaza pública que funcionará como rótula entre la escuela y el polideportivo que está detrás", precisó.
Actualmente, los trabajos continúan avanzando en veredas exteriores, cerramientos del predio e instalaciones eléctricas internas, además de revestimientos de baños, colocación de artefactos sanitarios y preparación de aulas para pintura.
Se respetó el diseño original con adaptaciones en la ubicación de los espacios. Foto: Gentileza
"Estamos bastante avanzados con esos trabajos", aseguró Pascualón. Y añadió: "Vamos a hacer lo posible para que esté lista en el primer semestre del año que viene. Dependerá también de las condiciones climáticas, porque cada día de lluvia afecta el avance en una construcción con tanto movimiento de suelo".
El funcionario destacó que esta obra forma parte de un plan más amplio que el Ministerio de Obras Públicas desarrolla en la ciudad de Santa Fe, con intervenciones en avenida 7 Jefes, J. J. Paso, Aristóbulo del Valle, la guardia del Hospital de Niños y la ampliación del Sayago, el Card, entre otras.
"Estamos siguiendo de cerca cada proyecto. En el caso de la escuela Echeverría, será un edificio muy interesante, cómodo y sustentable, con fachadas ventiladas y un tratamiento exterior de calidad", concluyó Pascualón.
Larga espera
La escuela originalmente funcionaba en 25 de Mayo al 1800, pero debido al mal estado del inmueble el establecimiento fue trasladado de manera provisoria a un local alquilado donde solía funcionar una galletitería: Urquiza y Tucumán. La mudanza a ese lugar se había dado en etapas: primero a un anexo en Corrientes y 25 de Mayo, luego a un espacio de Cilsa en calle Primera Junta, y finalmente a Urquiza y Tucumán, donde finalmente estuvieron unos 16 años.
Tras la pandemia, la comunidad educativa se instaló en Aristóbulo del Valle 8550, planta alta, compartiendo edificio con la Escuela General Las Heras, y mantiene algunos talleres en 9 de Julio 2458. El cambio al norte de la ciudad generó resistencia de algunos padres y docentes en un principio, aunque la comunidad escolar está expectante por la construcción de su edificio propio y definitivo.
