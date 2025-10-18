Después de los accidentes

"Hay que reducir el riesgo en las ferias, pero no tener miedo de experimentar", dicen desde FIQ

El decano de FIQ, Adrián Bonivardi, analizó qué pudo haber ocurrido en la feria de Pergamino y habló sobre qué medidas mínimas se deben exigir y cómo sostener la enseñanza práctica sin poner en riesgo a los chicos. ¿Hay protocolos en Santa Fe?